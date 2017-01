La trêve syrienne vole à nouveau en éclats

Alain Jourdan et ATS

Alain Jourdan et ATS

Après avoir tenu quatre jours tant bien que mal, la trêve en Syrie apparaissait mardi plus vacillante que jamais. Une partie des rebelles a en effet gelé leur participation aux préparatifs des négociations de paix en accusant le régime de violer le cessez-le-feu.

Cette décision d’une dizaine de groupes insurgés menace le processus qui doit être lancé à la fin de janvier à Astana sous l’égide de la Russie et de l’Iran, les parrains du régime, et de la Turquie, soutien des rebelles. Dans un communiqué publié lundi soir, ces groupes rebelles accusent le régime de Bachar el-Assad de ne pas respecter la cessation des hostilités – la énième depuis le début de la guerre il y a près de six ans – en vigueur depuis le 30 décembre.

La région stratégique de Wadi Barada

«Ces violations se poursuivant, les factions rebelles annoncent […] le gel de toute discussion liée aux négociations d’Astana», la capitale du Kazakhstan, ont-ils indiqué. Les insurgés soutiennent avoir «respecté le cessez-le-feu». «Mais le régime et ses alliés […] ont commis de fréquentes violations (de la trêve), notamment dans les régions de Wadi Barada et de la Ghouta orientale», toutes deux dans la province de Damas, où elles «menacent la vie de centaines de milliers de personnes», selon leur communiqué.

Parmi les signataires de ce texte figurent les groupes rebelles islamistes Jaich al-islam et Faylaq al-Rahmane, influents à Damas, de même que le groupe Sultan Mourad, appuyé par la Turquie, et Jaich al-Ezza, actif dans la province de Hama (centre). L’offensive des forces du régime, soutenu par des combattants du mouvement chiite libanais du Hezbollah, se poursuivait mardi sur Wadi Barada, une région tenue par les rebelles à 15 km de Damas, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Ce secteur est stratégique puisque s’y trouvent les principales sources d’approvisionnement en eau potable pour les quatre millions d’habitants de la capitale et de ses environs.

Eau contaminée au diesel

De son côté, le gouvernement syrien accuse les rebelles de cibler les infrastructures, notamment en «contaminant au diesel» les réserves d’eau et en coupant le réseau d’approvisionnement vers l’agglomération de Damas. Les rebelles répondent que ce sont les bombardements qui ont endommagé ces installations, occasionnant ainsi de sérieuses pénuries d’eau pour quatre millions d’habitants depuis le 22 décembre.

Le régime soutient en outre que le groupe Fateh al-Sham (ex-Front al-Nosra), exclu de la trêve et des négociations, est présent à Wadi Barada. «Des combattants montrent qu’ils sont prêts à se rendre, mais al-Nosra menace de les tuer», affirme le gouverneur de la province de Damas, Ala Ibrahim. (24 heures)