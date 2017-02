La vidéo saisie chez Al-Qaïda datait un peu

Yémen Le raid des forces spéciales dimanche contre Al-Qaïda a «probablement» tué des civils, dont des enfants, admet l'armée. Plus...

Yémen Les troupes loyalistes tentent de reconquérir la ville de Mokha où elles butent sur une forte résistance des rebelles houtis. Plus...

Yémen L'opération, la première de l'ère Trump, a été menée par des drones et des hélicoptères Apache. Des femmes et des enfants y ont perdu la vie. Plus...