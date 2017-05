Le Portugal remporte l'Eurovision

Le Portugal a remporté pour la première fois le concours de l'Eurovision dans la nuit de samedi à dimanche à Kiev, en devançant la Bulgarie et la Moldavie.

Salvador Sobral, crooner de 27 ans en attente d'une greffe de coeur en raison d'une sévère insuffisance cardiaque, a ému les millions de téléspectateurs du show musical européen avec son mélancolique morceau jazzy «Amar Pelos Dois» (Aimer pour deux). «C'est une victoire pour la musique, pour les gens qui font de la musique qui veut vraiment dire quelque chose», a réagi le jeune artiste aux longs cheveux noirs et à la barbe parsemée.

«La musique, ce n'est pas un feu d'artifices, ce sont des sentiments, essayons de changer cela et de revenir à la musique car c'est ce qui compte», a-t-il ajouté.

Le portugais Salvador Sobral, vainqueur de l'#Eurovision, et sa soeur ! ????

?? https://t.co/nMbfLMymT5 pic.twitter.com/uLMYjgjP8d — France 2 (@France2tv) 13 mai 2017

Le Portugal n'avait jamais dépassé la sixième place. Il succède à l'Ukraine arrivée première en 2016 à l'issue d'un duel très politique avec la Russie grâce à la chanteuse Jamala et une ballade évoquant les persécutions subies à l'époque soviétique par les Tatars de Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014.

Tensions

Les tensions entre Moscou et Kiev s'étaient de nouveau invitées cette année dans la compétition aux 200 millions de téléspectateurs, rappelant les tout récents combats meurtriers.

La candidate russe Ioulia Samoïlova, qui se déplace en fauteuil roulant, a été interdite d'entrée par les autorités ukrainiennes pour avoir chanté en Crimée. Cette décision a conduit au refus de la Russie de diffuser l'événement, et à l'exclusion du pays. Le candidat de la Bulgarie Kristian Kostov, âgé de seulement 17 ans, a failli créer la surprise en arrivant deuxième. Né à Moscou et ayant participé à des télé-crochets russes, il s'était lui aussi produit en Crimée depuis l'annexion mais il avait été autorisé à concourir car il n'avait alors que 14 ans.

La Française Alma, 28 ans, est arrivée à la 12e place avec sa chanson «Requiem».

Président absent

Sans ternir les paillettes de ce monument dédié depuis plus de 60 ans au glamour ou au kitsch, la mort de quatre civils près de la ligne de front a contraint le président ukrainien à annuler sa venue à la fête. Petro Porochenko a malgré tout rappelé que le concours représentait un «événement très important», qui devait offrir au monde un autre visage de son pays meurtri par trois ans d'une guerre qui a fait plus de 10'000 morts.

Le Portugal, représenté par le crooner à la voix fragile Salvador Sobral, a émergé dans les toutes dernières heures comme le chouchou des parieurs pour remporter la compétition qui a notamment révélé le groupe suédois ABBA. Il partage le haut du podium des parieurs avec un Italien énergique qui chante accompagné d'un faux gorille, Francesco Gabbani.

La fête battait son plein avec une absente très politique: la candidate russe Ioulia Samoïlova, qui se déplace en fauteuil roulant, interdite d'entrée par Kiev pour avoir chanté en Crimée, péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014. Cette décision a conduit au refus de la Russie de diffuser l'événement, et à l'exclusion du pays.

Mélancolique

C'est parti pour le défilé des drapeaux... avec l'israëlien Imri, qui sera le premier à passer ce soir ! #Eurovision pic.twitter.com/YCjtTnTbaO — Eurovision France (@EurovisionF2) 13 mai 2017

Ouvert par Israël, le spectacle était clos par la France, qui espérait son premier succès depuis Marie Myriam et «L'oiseau et l'enfant»... en 1977. La chanteuse de 28 ans interprétera Requiem, où elle a glissé quelques paroles en anglais pour tenter d'emporter le coeur du public de l'Eurovision.

A l'inverse, les deux favoris, Portugal et Italie avaient choisi des titres dans la langue du pays qu'ils représentent.

Encore inconnu il y a quelque semaines, Salvador Sobral, en attente d'une greffe de coeur en raison d'une sévère insuffisance cardiaque, pourrait offrir au Portugal sa toute première victoire. L'artiste portugais de 27 ans a interprété, seul sur scène en costume sombre, son mélancolique morceau jazzy «Amar Pelos Dois» (Aimer pour deux). Sa prestation a tranché avec celle, peu avant, de Francesco Gabbani qui a conquis l'Italie avec son entraînant «Occidentali's karma», interprété de sa voix éraillée à côté d'un danseur déguisé en gorille.

Le candidat de la Bulgarie, Kristian Kostov, seulement 17 ans est également surveillé par les bookmakers... et les médias russes. Outre sa jeunesse, il a fait parler de lui ces derniers jours pour s'être produit lui-aussi en Crimée après son annexion, alors qu'il participait à un télé-crochet de la télévision russe. Les organisateurs ont mis en avant son âge au moment des faits, 14 ans, pour l'autoriser à participer à la finale.

Vitrine

C'est loin d'être la première fois que l'Eurovision, disputé pour la première fois en Suisse en 1956 en pleine Guerre froide, devient chambre d'écho des rivalités nationales. A l'issue d'un duel Russie-Ukraine très politique l'an dernier, Jamala avait ramené le concours européen dans son pays avec une ballade évoquant les persécutions subies à l'époque soviétique par les Tatars de Crimée.

Pour l'Ukraine, trois ans après son virage pro-occidental, le concours constitue une vitrine de son rapprochement de l'Europe et de l'adoption de valeurs libérales, malgré la guerre qui la ravage.

Les quatre victimes de samedi, trois femmes et un homme à Avdiïvka, près du fief rebelle de Donetsk, portent à 14 le nombre de civils et soldats ukrainiens morts depuis le début du mois dans l'Est de l'Ukraine, selon les bilans des autorités.

La capitale ukrainienne a malgré tout déployé d'importants moyens pour accueillir les visiteurs étrangers dans une atmosphère de fête avec zones où fans pouvaient regarder l'émission.

«J'ai de grands espoirs pour l'Ukraine parce que le pays est en guerre et qu'ils ont tout si bien organisé malgré tout», a expliqué à l'AFP Hanna, 43 ans, venue de Finlande.

(afp/nxp)