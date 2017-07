Le Premier ministre pakistanais destitué

Le Premier ministre du Pakistan Nawaz Sharif «est disqualifié en tant que député au Parlement et a donc cessé d'occuper le poste de Premier ministre», a déclaré le juge Ejaz Afzal Khan devant une foule compacte réunie au siège de la Cour. L'arrêt ordonne aussi à l'autorité anti-corruption de lancer une nouvelle enquête sur les soupçons pesant sur M. Sharif.

La Cour a pris sa décision sur la base des travaux d'une commission d'enquête mise sur pied suite à la révélation du scandale par les «Panama Papers» l'an dernier. Le Premier ministre est soupçonné d'avoir caché la vérité sur les sociétés et biens immobiliers détenus via des holdings off-shore par ses enfants, ce que ces derniers démentent vigoureusement. Au coeur de cette affaire se pose la question du financement d'appartements londoniens de luxe, détenus par la famille Sharif via des sociétés off-shore gérées par le cabinet panaméen Mossack Fonseca.

Bouchons à Islamabad

Quelque 3000 policiers et paramilitaires étaient déployés autour du siège de la Cour suprême, a indiqué un porte-parole de la police. Ces mesures ont provoqué des bouchons à Islamabad.

En avril, la Cour suprême avait estimé ne pas disposer de suffisamment de preuves pour destituer M. Sharif, mais elle avait mis sur pied une commission d'enquête chargée de rendre ses conclusions dans les 60 jours. La commission, composée de civils et de militaires, a constaté une «importante disparité» entre les revenus de la famille Sharif et son train de vie, selon le rapport qui a été remis à la Cour suprême au début du mois et rendu public.

Seconde destitution

C'est la seconde fois dans l'histoire du Pakistan qu'un Premier ministre en poste est destitué par une intervention de la Cour suprême. La première fois remonte à 2012, lorsqu'elle avait condamné le Premier ministre de l'époque, Raza Gilani, pour outrage à la justice car il avait refusé de rouvrir une enquête pour corruption contre le président d'alors, Asif Zardari

M. Sharif n'aura ainsi mené à terme aucun de ses trois mandats comme chef du gouvernement. Il avait déjà été contraint à la démission en raison d'accusations de corruption en 1993. Son deuxième mandat, démarré en 1997, avait lui aussi tourné court en 1999 suite à un coup d'Etat militaire et M. Sharif avait été contraint à plusieurs années d'exil en Arabie saoudite. (ats/afp/nxp)