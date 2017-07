«Le Qatar attend toujours un motif valable justifiant l’embargo qui lui est imposé»

Une cyberattaque émiratie serait à l’origine du blocus

Une cyberattaque émiratie serait à l’origine de la crise entre le Qatar et ses voisins. C’est ce qu’affirme un article publié ce dimanche par le Washington Post. Les Emirats arabes unis auraient commandé à des hackers d’insérer de fausses déclarations prêtées à l’émir du Qatar, Tamim Bin Hamad Al-Thani, le 24 mai, dans un article de l’agence de presse Qatar News Agency (QNA).

Alors que Donald Trump effectuait une tournée diplomatique dans la région, l’agence publiait un article dans lequel l’émir du Qatar prenait la défense de l’Iran, des Frères musulmans et du Hamas.



Des déclarations qui ont été démenties par la suite. Ces allégations ont été interprétées par l’Arabie saoudite et ses alliés comme un soutien aux «organisations terroristes» et à l’Iran chiite. Ce qui aurait ainsi précipité le blocus contre le Qatar. D’après le Washington Post, les services américains de renseignement auraient été au courant de discussions entre des membres du gouvernement émirati planifiant cette opération. A la demande du Qatar, le FBI s’est penché sur cette affaire et a conclu, le 6 juin, que des pirates informatiques russes auraient pu être mêlés à cette opération.



Œuvre du Kremlin ou opération émiratie? Les Etats-Unis semblent se contredire dans ce dossier. Toujours selon le Washington Post, «il n’est pas clairement établi que les Emirats arabes unis ont perpétré l’attaque eux-mêmes et auraient pu mandater quelqu’un d’autre pour le faire». Ce qui pourrait confirmer l’hypothèse surprenante d’une collaboration russo-émiratie. Rappelons que la Russie est traditionnellement considérée comme un allié de l’Iran, adversaire régional des Emirats arabes unis. Youssef Al-Otaiba, ambassadeur de l’Etat émirati aux Etats-Unis, a déclaré dimanche sur Twitter que «ces déclarations étaient totalement fausses» et que «les Emirats arabes unis n’avaient joué aucun rôle dans cette cyberattaque».

Sarah Jelassi