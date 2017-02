Le Venezuela donne un coup dur à l'opposition

La justice du Venezuela a confirmé définitivement jeudi la condamnation à 14 ans de prison de Leopoldo Lopez, figure de l'opposition. Elle réplique ainsi de manière cinglante au président américain Donald Trump qui réclamait la veille sa libération.

Cette décision marque un nouvel épisode d'une semaine de vives tensions diplomatiques entre les deux pays, leur première crise depuis l'arrivée à la Maison Blanche du président républicain le 20 janvier.

«Le recours en cassation est déclaré irrecevable. C'est une réalité et un acte d'injustice absolue», a déclaré à l'AFP l'avocat de Leopoldo Lopez, Juan Carlos Gutiérrez. Le client avait été déclaré coupable d'incitation à la violence lors de manifestations contre le gouvernement vénézuélien ayant fait 43 morts en 2014.

L'avocat a précisé que plus aucun recours n'était désormais possible au Venezuela mais que Leopoldo Lopez, fondateur du parti d'opposition Volonté populaire, pouvait encore saisir la justice internationale s'il le souhaitait.

Appel de Trump

Mercredi, Donald Trump avait justement lancé un appel en faveur de cet opposant, figure de l'aile dure de l'opposition, emprisonné depuis trois ans. «Le Venezuela devrait autoriser Leopoldo Lopez, un prisonnier politique et époux de @liliantintori (que je viens de rencontrer avec @marcorubio) à sortir de prison immédiatement», avait-il écrit sur Twitter.

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al