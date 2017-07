Le centre de la Californie en proie aux flammes

Californie Le «Whittier Fire», incendie qui ravage la région de Santa Barbara, a repris sa progression samedi, attisé par le vent marin. Plus...

Etats-Unis Des dizaines d'incendies de forêt continuent de toucher le sud-ouest des Etats-Unis. Plus de 600 maisons restent menacées. Plus...

Californie Un des feux de forêt les plus importants s'est déclaré entre San Francisco et Los Angeles. Des hélicoptères bombardiers d'eau sont mobilisés. Plus...