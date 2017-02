«Le criminel de guerre Assad doit être jugé»

L'opposition syrienne maintient sa demande d'une transition politique sans Bachar el-Assad. Le chef négociateur de son principal groupe aux pourparlers de Genève a promis vendredi de traduire le président syrien, «criminel de guerre», en justice.

«Nous enverrons toux ceux qui ont perpétré des crimes de guerre, dont Bachar el-Assad, devant la justice», a dit sur Twitter Mohamed Sabra. Le Haut Comité des négociations (HCN), principal groupe d'opposition, souhaite le départ du président alors que d'autres plates-formes dites du Caire et de Moscou sont considérées comme plus proches de Bachar el-Assad.

Le président de la délégation du HCN Nasr al-Hariri avait réaffirmé jeudi soir l'engagement de l'opposition à un processus politique. Sa délégation souhaite que tous les groupes d'opposition les rejoignent.

Réunions et conciliabules

Alors que ce conflit, devenu international avec l'implication de dizaine de pays, entrera dans quelques jours dans sa septième année, les représentants des belligérants sont à Genève pour tenter d'amorcer un règlement sous l'égide de l'ONU.

Ces pourparlers ont été présentés par l'émissaire de l'ONU Staffan de Mistura comme une «opportunité historique» de mettre fin au conflit. Ils ont officiellement été lancés jeudi, mais semblent déjà s'enliser dans des questions de procédure avant même d'avoir réellement commencé.

«Le peuple syrien désire désespérément la fin du conflit» Staffan de Mistura, Envoyé spécial de l'ONU pour la #Syriehttps://t.co/tSeetwxTo2 — ONU Info (@ONUinfo) 24 février 2017

L'infatigable et souriant Staffan de Mistura, qui a déjà organisé en 2016 trois sessions de négociations indirectes, toutes soldées par un échec, devait rencontrer successivement vendredi les représentants du régime et de l'opposition pour les convaincre d'entrer dans la discussion, et si possible en face à face.

Il aura fort à faire, compte tenu de la tension palpable entre les deux parties, et du fossé immense qui les sépare après six années de conflit. Lors de la cérémonie d'ouverture jeudi au Palais des Nations, les deux délégations se faisaient face en silence, avec une extrême défiance.

Si le Haut comité des négociations (HCN, délégation principale de l'opposition), s'est prononcé pour des négociations directes, le régime n'a pas encore donné sa position. «C'est toujours plus efficace quand on se parle directement. Ne pas engager de discussions directes risque de retarder les choses», plaide une source occidentale. Une autre question non encore réglée porte sur la composition de la délégation de l'opposition.

Des représentants du Groupe de Moscou et du Groupe du Caire, considérés comme plus modérés vis-à-vis du régime de Damas et soutenus par son allié russe, sont présents à Genève. Mais la délégation du HCN conduite par le cardiologue Nasr al-Hariri refuse qu'ils aient le statut de négociateurs.

Enfin et surtout, l'ordre du jour des discussions reste une question très délicate. La «transition politique», prévue dans la résolution 2254 du Conseil de Sécurité qui sert de base aux négociations de paix, est au coeur du débat.

Mais elle n'a pas le même sens pour Damas et ses alliés russe et iranien d'un côté, pour l'opposition de l'autre. «Dans l'esprit des Russes et du régime, on met en place un gouvernement d'union nationale, Bachar el-Assad reste président et on fait entrer des opposants qui s'occuperont de la Chasse et des Sports. Dans l'esprit de l'opposition, il est clair que le président syrien ne peut pas rester au pouvoir», résume la source diplomatique occidentale. (AFP/nxp)