Le débat sur le protectionnisme s’étend aux marques françaises

«Et si Trump avait raison!» Les pressions exercées ces derniers jours par le prochain président des Etats-Unis (dès le 20 janvier) sur les grands constructeurs américains font des vagues en France.

Les débats se multiplient en effet sur le protectionnisme prôné par Trump, et cela tant dans les milieux politiques qu’économiques. «L’exigence de la relocalisation et le patriotisme économique sont possibles, pour peu qu’il y ait une volonté politique derrière», déclarait en début d’année Marine Le Pen.

Situation en France

Comme aux Etats-Unis, le secteur automobile français semble particulièrement visé par ce retour en grâce – dans les esprits en tout cas – du protectionnisme. Dans les deux cas, la tendance à la délocalisation s’est avérée très forte avec une préférence pour le Mexique du côté des géants américains et un plébiscite en faveur de certains pays à l’Est (Slovénie, Slovaquie, République tchèque ou encore Turquie) en ce qui concerne les constructeurs français.

Le phénomène est particulièrement marquant en France, dont l’industrie automobile pèse encore pour un cinquième de l’industrie manufacturière. Prenez les deux plus grands groupes, PSA et Renault-Nissan, le constat est indiscutable. Le premier exploite cinq sites de productions en France, contre douze à l’étranger. Quant au second, outre ses onze usines françaises, 19 autres sont actives hors des frontières.

Dans son ouvrage Décrochage industriel (cosigné avec Pierre-André Buigues), l’économiste Élie Cohen parle d’une débâcle avec une production d’automobiles dans le pays qui s’est réduite de 42% en douze ans et la disparition d’un tiers des emplois. «Le solde extérieur du secteur automobile (ndlr: la somme des exportations et importations), en France, était positif de 13 milliards d’euros en 2004. En 2012, il basculait dans le négatif avec un déficit de 3,3 milliards», explique-t-il.

Relocalisations

Les constructeurs français n’ont toutefois pas attendu les tweets de Donald Trump pour tenter le pari de la relocalisation. Sorti des troubles financiers, le groupe PSA est à nouveau en train d’embaucher sur son site ultramoderne de La Janais près de Rennes et envisage d’y investir 100 millions d’euros pour créer une nouvelle ligne de montage.

Après un premier accord de compétitivité signé en 2013, Renault-Nissan vient d’en signer un second couvrant la période 2017-2019. Le constructeur parle, cette fois, de rénovation de son outil industriel en France à hauteur de 300 millions d’euros et d’un budget de 150 millions pour améliorer le cadre de vie de ses employés. A cela s’ajoute la création de 3600 postes, toujours dans l’Hexagone.

Le choix du haut de gamme

Au dire des spécialistes, dans le haut de gamme principalement, l’existence d’unités de production françaises serait tout à fait envisageable puisqu’elles seraient aptes à incorporer les coûts supplémentaires de la main-d’œuvre.

Cela peut d’ailleurs expliquer l’attrait d’un autre constructeur, américain cette fois, pour la France. Elon Musk citait ainsi récemment l’Alsace comme site potentiel pour l’usine européenne de son groupe: Tesla Motors.

(24 heures)