Le djihadiste français Rachid Kassim tué?

Le djihadiste français Rachid Kassim, considéré comme l'inspirateur de plusieurs attentats en France, aurait été tué lors d'une frappe de la coalition à Mossoul (Irak), ont rapporté vendredi plusieurs médias français. Interrogés par l'AFP, ni la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) française, ni la ministère de la Défense à Washington n'avaient donné suite vendredi soir.

Les services français ont reçu l'information selon laquelle Kassim serait mort à la suite d'une frappe à Mossoul, fief irakien de l'organisation djihadiste, Etat islamique (EI), et cherchent à en obtenir la confirmation, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Une autre source a évoqué des «vérifications en cours».

«On ne peut pas garantir à 100% (le décès de Rachid Kassim, ndlr), mais c'est possible», a indiqué une troisième source française proche du dossier.

Une cible prioritaire

Kassim, l'un des djihadistes français le plus influents de la zone irako-syrienne, est devenu une priorité pour les services de renseignement. Originaire du centre de la France, cet homme d'une trentaine d'années a téléguidé depuis la Syrie plusieurs des attentats commis en France et a lancé sur internet d'incessants appels au meurtre.

Selon une source française proche de l'enquête, il a été «l'inspirateur» de Larossi Abballa, qui a tué un policier et sa compagne le 13 juin à Magnanville, en banlieue de Paris. Et il «a délivré directement ses consignes» aux deux assassins d'un prêtre de l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen (ouest) le 26 juillet, Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean, d'après la même source.

Vêtu d'un treillis de camouflage, tête enturbannée et barbe noire, Kassim était apparu fin juillet dans une vidéo de propagande de l'EI dans laquelle il louait l'action du tueur de Nice, sur la Côte d'Azur (86 morts le 14 juillet), Mohamed Lahouaiej Bouhlel. La France, qui participe à la coalition anti-EI conduite par les Etats-Unis en Irak et en Syrie, a été frappée depuis 2015 par une vague d'attentats ayant fait 238 morts. (afp/nxp)