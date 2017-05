Le nouveau président Macron entre à l'Elysée

Emmanuel Macron, 39 ans, est devenu dimanche le plus jeune président jamais élu en France, au terme de la passation de pouvoir à l'Elysée avec son prédécesseur François Hollande. Un Premier ministre sera nommé lundi et le nouveau gouvernement mardi.

«En cet instant précis, vous prenez vos fonctions», lui a lancé le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius, lors de la cérémonie organisée dans le salon de l'Elysée. Laurent Fabius a souhaité à Emmanuel Macron d'«apaiser les colères, de réparer les doutes, d'incarner l'espoir».

Lors de son premier discours comme président, Emmanuel Macron lui a répondu: «Je sais que les Français attendent beaucoup de moi, rien ne me fera renoncer à défendre les intérêts supérieurs de la France et à œuvrer à réconcilier les Français». Avant d'ajouter à propos de l'Union européenne: «Nous aurons besoin d'une Europe plus efficace, plus démocratique, plus politique», a-t-il déclaré.

Le nouvel entrant a également rendu hommage aux efforts «remarquables» de tous ses prédécesseurs à l'Elysée sous la Ve République, de Charles De Gaulle à François Hollande.

Nouveau domicile conjugal

Pour la passation de pouvoir, le nouveau président a raccompagné jusqu'à sa voiture François Hollande. Les deux hommes se sont serré la main sur le tapis rouge placé au centre de la cour ratissée, devant un détachement de la Garde républicaine, sous les yeux des centaines d'invités et de centaines de photographes et caméramen.

Emmanuel Macron est ensuite remonté sur le perron de l'Elysée pour poser main dans la main avec son épouse Brigitte, vêtue d'une robe bleu lavande. Le couple atypique qui a focalisé l'attention du monde entier du fait des 24 ans qui les séparent compte vivre à l'Elysée.

Secrets d'Etat Dimanche matin à l'Elysée, François Hollande et Emmanuel Macron ont passé une heure en tête à tête dans le bureau présidentiel, au premier étage du palais. Au cours de cet échange confidentiel, le président sortant a livré quelques secrets d'Etat, dont les codes nucléaires.

François Hollande souhaitait que son successeur dispose «de tous les éléments qui lui permettront d'être efficace dès le premier jour, que tous les dossiers sur les sommets internationaux soient préparés, que les sujets économiques et industriels soient bien appréhendés et que toutes les équipes fonctionnent en harmonie», ainsi qu'il l'avait confié en rentrant de Berlin, après son récent dîner d'adieu avec la chancelière allemande Angela Merkel.

Honneur au drapeau, hymne national, revue des troupes et 21 coups de canon devaient compléter le cérémonial de cette passation de pouvoir. Emmanuel Macron devait ensuite partir pour l'Arc de Triomphe déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, qui représente tous les soldats tués au cours de la Première guerre mondiale.

Macron rencontre des soldats blessés

Le président Emmanuel Macron s'est rendu dimanche après-midi à l'hôpital militaire Percy, à Clamart (Hauts-de-Seine). Il était au chevet de soldats français grièvement blessés lors d'opérations militaires. Le chef de l'État est allé à Percy avant de se rendre, vers 17 heures, à l'Hôtel de Ville de Paris, lieu de réception obligé pour tout nouvel occupant de l'Élysée.

«Le président a souhaité, comme premier déplacement, se rendre au chevet des soldats blessés au combat, pour défendre notre nation et la liberté dans le monde», a indiqué l'entourage de Emmanuel Macron, avant d'affirmer que cette visite «sans presse, de manière très discrète, témoigne d'une présidence sensible aux symboles et aux gestes forts».

(ats/nxp)