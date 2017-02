Le parquet financier n'a pas encore pris de décision

Le parquet national financier (PNF) a indiqué dimanche ne pas avoir pris pour l'instant de décision, ni fixé de calendrier, dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs dont plusieurs membres de la famille de François Fillon - candidat à la présidentielle française - auraient profité. Sa décision avait été décrite comme «imminente» dans le Journal du Dimanche.

Citant des sources non identifiées, le journal dominical évoquait une décision «qui devrait intervenir cette semaine». Contactée par Reuters, une porte-parole du PNF a déclaré «qu'aucune décision n'avait été prise à ce stade de l'enquête» et «qu'aucun calendrier n'était fixé à ce jour».

Les avocats du candidat Les Républicains à l'élection présidentielle ont répété ces derniers jours que les emplois dont ont bénéficié son épouse et deux de ses enfants étaient légaux et expliqué que le PNF n'était pas compétent pour mettre en cause M. Fillon.

Plusieurs possibilités

Les options dont dispose le PNF sont un classement sans suite s'il estime que les délits ne sont pas constitués ou la transmission du dossier au parquet de Paris s'il considère qu'il n'est pas compétent. Il peut aussi ouvrir une information judiciaire et confier l'enquête à des juges d'instruction, ou directement renvoyer devant le tribunal correctionnel une ou plusieurs des personnes visées par l'enquête.

Le JDD avait indiqué que ces deux dernières options étaient celles qui étaient à l'étude. Alors que les avocats de François Fillon reprochent également au PNF de porter atteinte au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, les présidents des groupes parlementaires de droite et du centre reprennent cet argument dans une tribune également publiée dans le JDD. (ats/nxp)