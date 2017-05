Le premier ministre de Macron se tient prêt

Le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, nommera lundi son premier ministre, au lendemain de sa prise de fonctions. Son entourage l'a confirmé dimanche.

Le nom d'Édouard Philippe, député-maire LR du Havre (Seine-Maritime), est celui qui circule le plus souvent pour Matignon. Selon plusieurs sources parlementaires, il se prépare activement en coulisses pour ce poste. «Il ne parle plus à personne depuis deux jours et ne répond à aucun texto», a raconté une de ses collaboratrices au quotidien français Le Parisien.

Edouard Philippe en marche vers Matignon ? https://t.co/uagEzbPBfl — Le Parisien (@le_Parisien) 14 mai 2017

À Matignon, l'équipe sortante de Bernard Cazeneuve a pris des dispositions pour que la passation de pouvoirs puisse avoir lieu dans la matinée lundi. Le personnel a été convoqué pour 08h30 «par précaution», a indiqué une source proche du Premier ministre sortant.

Des fermetures de voies voisines de Matignon prévues tôt lundi matin avaient alimenté l'hypothèse, désormais écartée, d'une nomination dès dimanche soir. (ats/jsa/nxp)