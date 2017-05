Le président qui hésite avant de se précipiter

Barack Obama, le président américain (2008-2016) le plus charismatique que le monde ait connu ces trente dernières années, aurait dit que son empreinte sera résumée au mieux par un paragraphe dans les manuels d’histoire dans cinquante ans. Et que retiendront de François Hollande les futurs livres d’histoire? Le temps passant, le président le plus impopulaire de la Ve République sera-t-il gratifié de quelques qualités face aux circonstances terribles de l’époque: la guerre en Syrie, le terrorisme en Europe, la crise migratoire et le chômage de masse dans l’Hexagone? Pour les annales présidentielles, il restera déjà le seul président qui ait renoncé à briguer un deuxième mandat. Après le quinquennat de Hollande, la France est morose. C’est tangible. Mais quel est le bilan objectif de celui qui s’apprête à remettre les clés de l’Elysée? Une chose est certaine: François Hollande aime trop la politique pour se voir en retraité. Il l’a dit encore cette semaine dans L’Obs: «Je ne renonce à rien. Ce n’est pas la fin de ma vie, c’est le début d’une nouvelle.»

Société: le président pour tous

Lors d’un récent sondage (Ifop), 63% des personnes interrogées ont notamment considéré qu’un couple d’homosexuels vivant avec ses enfants «constitue une famille à part entière». Quatre ans après la terrible bataille de la loi sur le mariage pour tous (de novembre 2012 à février 2013), on peine à comprendre la tension d’alors. Les tergiversations de François Hollande lors de l’adoption de cette loi ont permis à la Manif pour tous de cristalliser le ressentiment de la France conservatrice. Un million de personnes ont défilé dans les rues de Paris en février 2013. Ce mouvement donnera naissance à un mouvement politique: Sens commun. Affilié aux Républicains, il entend continuer à jouer un rôle, comme il l’a fait lors de la présidentielle 2017 en soutenant François Fillon contre vents et marées.

Economie, le président de la courbe

L’inversion de la courbe du chômage! Plus d’une fois, François Hollande a dû se mordre les doigts d’avoir fait cette promesse. Dans les faits, le chômage est revenu en 2017 à son niveau de 2012: soit 9,5% de la population active, selon les chiffres de l’Insee. Les seuls valables sur le plan international. Au-delà de la querelle méthodologique, la France reste le seul des grands pays industrialisés à ne pas réussir à résorber son chômage.

En cinq ans, François Hollande a pourtant multiplié les initiatives. Le CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi des entreprises) est un allégement de charges financé par une hausse de la TVA. Le pacte de responsabilité (40 milliards) amplifie cette bascule de réduction des charges des entreprises qui, in fine, ponctionne les ménages. La loi El Khomri, ou loi Travail, qui offre plus de souplesse aux entreprises, a fini de casser l’image du président socialiste auprès des employés et des ouvriers.

«Mais la France va mieux!» affirme François Hollande. Une impression que ne partagent pas les Français mais qui est confirmée par les chiffres des analystes. Les créations d’emplois ont doublé en 2016, la croissance augmente et l’investissement, bon indicateur de la reprise, est également à la hausse. Tous en conviennent: la France que François Hollande transmet à Emmanuel Macron en 2017 est en meilleur état que celle qu’il a reçue de Nicolas Sarkozy en 2012.

Terrorisme: un pays divisé

Le bilan humain est dramatique. En cinq ans, le terrorisme a fait en France 240 morts et plusieurs centaines de blessés lors de l’épisode de terreur (non encore refermé) le plus grave depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La campagne présidentielle de 2012 avait été marquée par les attaques de Merah dans la région de Toulouse (7 morts, en mars). Le candidat François Hollande avait promis «d’être vigilant dans l’action contre le terrorisme». C’était le soixantième et dernier de ses engagements. Il ne se doutait pas que sa présidence serait marquée par l’attaque contre Charlie Hebdo et les meurtres de masse au Bataclan à Paris (13 novembre 2015) et sur la promenade des Anglais à Nice (14 juillet 2016).

Au-delà de l’arsenal législatif et des moyens de sécurité intérieure implémentés, François Hollande affiche un bilan contrasté. Lors de l’épisode Charlie Hebdo, il rassemble la France avec la marche républicaine «Je suis Charlie». Avec sa proposition de déchéance de la nationalité – qu’il regrettera publiquement – il accentue les fractures au sein de la société française. Notamment en pointant du doigt les binationaux, manière indirecte de désigner la population de culture musulmane. Dans un registre contigu, les mesures contre la radicalisation djihadiste sont hésitantes et peu probantes. Mais tout est si neuf et si sidérant que personne n’ose prétendre avoir la solution.

Institutions politiques

Emmanuel Macron porte l’espoir d’une refondation de la vie démocratique. Mais les graines de ce renouvellement ont été semées par son prédécesseur. La loi sur le non-cumul des mandats et la loi sur la transparence de la vie publique ont été proposées par François Hollande et adoptées sous son mandat. Elles ne concernent qu’une infime partie de la population – les élus – mais le renouvellement qui est en train de s’opérer au parlement et l’affaire Fillon, comme plus largement la demande de moralisation de la vie politique française, en sont les conséquences.

La réforme territoriale, en faisant passer le nombre de régions de 22 à 13, mais en ne touchant pas aux départements, était peut-être nécessaire. Il est encore trop tôt pour juger de ses effets bénéfiques pour la décentralisation en cours. Laissons à François Hollande de n’avoir pas reculé devant un sujet sensible qui avait fait peur au général de Gaulle dans les années 60. Reste que lorsqu’on parcourt la France, beaucoup d’acteurs locaux s’en plaignent. Toucher à des choses aussi affectives n’est pas anodin. Et pour cette réforme, comme souvent lors de son mandat, François Hollande a consulté tout le monde, donné l’impression de n’écouter personne, hésité longtemps puis tranché dans la précipitation. La patte François Hollande.

(24 heures)