Le rideau tombe sur la présidence de Hollande

François Hollande remet dimanche les clés de l'Elysée à Emmanuel Macron. Son quinquennat aura été marqué par l'impopularité, la tragédie des attentats et l'échec contre le chômage, mais aussi par quelques succès comme l'accord sur le climat.

A 10h00 précises, le chef sortant de l'Etat français accueillera sur le perron du palais présidentiel son ex-protégé, ancien secrétaire général adjoint et ministre de l'Economie. Il se rendra ensuite au siège du PS. Comme François Mitterrand en 1995, après la passation de pouvoirs avec Jacques Chirac.

Cette passation de pouvoir, qu'il veut «simple, claire et amicale», symbolisera plus que jamais une présidence au cours imprévisible. Le président sortant aura connu une impopularité record, achevant son mandat avec une cote de confiance en chute libre, à 14%, lui qui entendait être un président «normal», proche du peuple.

Loi travail

Ce qui l'emporte certainement sur tout le reste, c'est un chômage de masse qui mine la société française depuis le milieu des années 1970 et dont il n'est pas parvenu à retourner décisivement la courbe ascendante en dépit de ses promesses répétées. Le marché de l'emploi convalescent n'a pas encore effacé les effets de la crise de 2008. La reprise de l'emploi depuis 2015 a toutefois permis un début d'inversion de la courbe du chômage en 2016, avec trois ans de retard sur sa promesse.

Accusé d'avoir tourné le dos à l'esprit du discours du Bourget en 2012 dans lequel il promettait de ramener l'argent au rang de «serviteur et non d'un maître», il verra aussi sa majorité se fracturer irrémédiablement sur la loi travail, ultime tentative de redresser les chiffres de l'emploi, pourfendue entre autres par les «frondeurs» du PS et contestée dans la rue.

Dans les innombrables déplacements de ces dernières semaines en province et dans les «quartiers sensibles» où il a multiplié les avertissements contre les extrêmes, François Hollande a multiplié les bains de foule, semblant quasiment jouir d'un regain de sympathie, comme celle accordée à un souverain déchu.

Moments terribles

D'où ce mot qui lui ressemble tant, au détour d'un entretien avec L'Obs: «Je suis à deux doigts d'être aimé». François Hollande évoquait aussi une face sombre de son quinquennat, celles des attentats djihadistes qui ont ensanglanté la France en 2015. Les guerres et les attentats se chargent de le «présidentialiser». Il gagne en gravité. «La mort habite la fonction présidentielle», dit-il. Devant le siège de Charlie Hebdo, devant le Bataclan ensanglanté, il apparaît en père de la nation, garant de son unité.

Une image restera: sa marche dans les rues de Paris au bras de la chancelière allemande Angela Merkel et du président malien Ibrahim Boubacar Keïta avec une quarantaine d'autres dirigeants étrangers, quatre jours après l'attentat contre Charlie Hebdo. Mais l'unité nationale volera en éclats avec son projet d'étendre la déchéance de nationalité. Il fractura la majorité présidentielle et sera finalement abandonné.

Activité diplomatique

Son mandat a aussi été marqué par les opérations extérieures lancées sous ses ordres. Comme au Mali, où l'avancée de colonnes djihadistes qui menaçaient de fondre sur la capitale est stoppée par l'intervention militaire française en janvier 2013.

La face lumineuse de ce quinquennat c'est aussi le coup de marteau salvateur de Laurent Fabius sur le bureau de la COP21 au Bourget, où la France parvient à mettre d'accord 195 pays sur un programme de lutte contre le réchauffement climatique. François Hollande a aussi été très actif sur le front diplomatique, qu'il s'agisse des crises ukrainienne, grecque ou de la zone euro avec quelque 250 déplacements à l'étranger au cours de son quinquennat, sans doute un record.

Evasif sur la suite

Dimanche, le portail de l'Elysée se refermera définitivement derrière lui. Redoute-t-il cet instant? «Je n'ai pas peur du vide», assurait-il il y a peu.

François Hollande, qui compte prendre quelques jours de vacances en France, n'a pas l'intention de tirer définitivement un trait sur la politique. Mais il reste encore évasif sur d'éventuels nouveaux mandats politiques. (ats/nxp)