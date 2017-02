Le train de vie de Trump inquiète les Américains

Dennis Ross a passé une soirée difficile mardi dans sa circonscription de Floride. Le représentant républicain a notamment dû tenter d’expliquer à ses concitoyens le train de vie de Donald Trump. «C’est la première fois que l’on m’en parle», a-t-il affirmé à la personne qui s’inquiétait de la facture estimée à 10 millions de dollars pour les trois week-ends du président dans son club privé de Mar-a-Lago, en Floride. Hué, Dennis Ross a finalement quitté la réunion sous les cris des gens lui demandant de «faire son travail».

Le train de vie de Donald Trump est une source intarissable de critiques pour les détracteurs du président des Etats-Unis, car celui-ci n’avait cessé d’attaquer les dépenses de son prédécesseur. En janvier 2012, Donald Trump s’était par exemple plaint des vacances de Barack Obama car elles coûtaient des «millions de dollars» aux contribuables. Le problème pour Donald Trump: selon Judicial Watch, les voyages de Barack Obama ont coûté 97 millions de dollars aux Américains en huit ans. Le président pourrait atteindre cette somme en un an.

La Maison-Blanche ne communique pas le coût des week-ends de Donald Trump à Mar-a-Lago, mais les médias américains sont parvenus à un total de 10 millions de dollars en se basant sur le coût d’un week-end de Barack Obama en Floride il y a quatre ans. Montant de la facture à l’époque: 3,6 millions de dollars. L’heure de vol sur Air Force One coûte 180 000 dollars. Et le déploiement des services secrets pour assurer la protection du président lors d’un événement aux Etats-Unis oscille entre 145 000 et 180 000 dollars, selon des documents sur les déplacements de Barack Obama obtenus par Judicial Watch.

Donald Trump n’est plus retourné chez lui à New York depuis son investiture, mais la protection de la Trump Tower à Manhattan coûte également cher aux contribuables américains. La raison: la First Lady a décidé de rester à New York pour permettre à Barron, l’enfant du couple, âgé de 10 ans, de terminer son année scolaire. La Ville de New York paie entre 124 000 et 146 000 dollars par jour pour sécuriser la Trump Tower quand le président est à Washington. Ce montant double lorsqu’il occupe son penthouse new-yorkais.

Ces dépenses inquiètent de nombreux Américains car elles profitent en partie à un président qui ne touche pourtant qu’un dollar symbolique au lieu du salaire annuel de 400 000 dollars. Mar-a-Lago lui appartient. Et le Département de la défense serait intéressé à louer des locaux dans la Trump Tower à New York, où la location d’un étage coûte 1,5 million de dollars par an. Et selon le Washington Post, le gouvernement américain a dépensé 100 000 dollars en chambres d’hôtel lors d’un récent voyage d’Eric Trump, le fils du président, pour promouvoir un nouveau complexe immobilier de l’Organisation Trump en Uruguay.

(24 heures)