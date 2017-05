Le vote pour le second tour a débuté en Outremer

Présidentielle française Corinne Erhel, députée socialiste, s'est effondrée en plein discours lors d'une réunion de soutien à Emmanuel Macron en Bretagne. Plus...

Présidentielle française Des effectifs plus importants et une sécurité accrue entoureront le scrutin de dimanche, première élection présidentielle sous le régime de l'état d'urgence. Plus...