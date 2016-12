Les Brexiters revoteraient comme il y a six mois

Le 23 juin dernier, Natasha marquait son bulletin de vote d’une croix dans la case «Quitter l’Union européenne». Six mois plus tard, la jeune avocate londonienne ne regrette absolument pas son choix. «Je savais que ce serait un processus long, lent, compliqué et que le pays rencontrerait des difficultés à court terme. Mais je pense qu’il en bénéficiera à long terme.» Après avoir soufflé de dépit, elle s’avoue «très agacée que les médias favorables au maintien dans l’UE assurent que les partisans du Brexit ont voté sans savoir ce qu’ils faisaient ou qu’ils regrettent leur choix. Ce n’est vraiment pas le cas de ceux avec qui j’en ai discuté.»

Le Brexit demeure le principal sujet de débat des Britanniques. Il est abordé chaque jour dans les quotidiens et les journaux télévisés, que ce soit pour évoquer la dépréciation de la livre sterling face au dollar depuis le vote (-10%), la stabilité de l’économie ou les négociations à venir avec les vingt-sept autres pays membres de l’UE. Cet éventail de partisans du Brexit n’a pour le moment pas perçu de changement dans son quotidien. Peut-être parce que la livre sterling a récupéré la moitié de sa perte face à l’euro et que l’inflation demeure limitée à moins de 1% sur l’année.

James Ledger, un promoteur immobilier du nord de l’Angleterre, âgé de 43 ans, s’avoue pourtant «inquiet de l’apparition de certaines idées extrêmes. Comme la forte réduction des visas pour les étudiants étrangers, qui financent partiellement les études des Britanniques. Ou l’interdiction d’entrée des étrangers non qualifiés.» Il rappelle en effet que l’économie britannique «a toujours bénéficié de leur venue, nous devons simplement contrôler le flux de l’immigration».

Même si la première ministre Theresa May laisse les Britanniques dans le flou quant à sa stratégie de négociation avec les Vingt-Sept, elle caracole en tête des sondages d’opinion. «Theresa May a voté pour rester dans l’UE, mais elle veut respecter la décision des Britanniques», se félicite George Lewis, un fonctionnaire londonien à la retraite. «Elle se prépare visiblement de son mieux pour que le pays sorte en bonne position de ce processus.» Tous savent en effet que les négociations avec les Vingt-Sept seront compliquées.

Deux mots reviennent d’ailleurs dans tous leurs propos: «condescendance» et «mépris». Comme ceux dont ont fait preuve les dirigeants européens vis-à-vis de David Cameron lors de ses négociations bruxelloises quatre mois avant le référendum, puis de Theresa May lors de son récent congrès européen, où elle a clairement été ignorée par ses homologues. «S’ils avaient pris au sérieux l’éventualité d’un Brexit et avaient accepté un compromis sur la liberté de mouvement, nous n’en serions pas là», estime George Lewis.

Ces comportements leur rappellent celui de nombreux partisans du maintien dans l’UE, aujourd’hui «très aigris», souligne Max Davies, un ancien commercial à la retraite dans une banlieue chic de la capitale. «Ma cousine en fait partie. Elle m’a hurlé dessus il y a quelques semaines, avant de dire à ma fille que tous les gens intelligents de son bureau avaient voté comme elle…» Natasha l’avocate assure «qu’il était difficile de se dire pro-Brexit pendant la campagne lorsque l’on vient de la classe moyenne blanche. Je continue à être traitée d’imbécile lorsque le sujet vient sur la table.»

Pourtant, comme les autres, James revoterait aujourd’hui «sans hésitation pour le Brexit. Nous n’avons même pas entamé notre départ de l’UE. Pour le moment, il n’y a que spéculation et peur. Mais je suis optimiste.»

