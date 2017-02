«Les Iraniens veulent changer les lois, pas le régime»

Alors que l’administration Trump a adopté une ligne plus dure à l’égard de l’Iran, avec son décret d’interdiction d’entrée aux Etats-Unis et de nouvelles sanctions économiques, le journaliste et activiste iranien Taghi Rahmani, juge ces mesures contre-productives pour des avancées démocratiques dans son pays. Il est un des invités du Geneva Summit pour les droits de l’homme et la démocratie, organisé par 25 ONG en ce début de semaine avant la 34e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève.

Pourquoi est-il important pour vous de participer au Geneva Summit?

Pour que le monde sache qu’il y a des Iraniens qui se battent pour leurs droits. Et qu’ils obtiennent des résultats, même si c’est difficile. Ma femme, qui est en prison actuellement, travaille avec l’aile modérée du régime et des avocats pour obtenir des avancées législatives comme l’abolition de la peine de mort en Iran, notamment. Le gouvernement a accepté certaines réformes favorables au droit des femmes, comme le droit au divorce, ou le respect du droit à l’éducation pour la femme mariée. Il y a encore beaucoup à faire pour les femmes, qui ne peuvent pas être candidates à la présidence par exemple. La liberté de religion n’existe pas, les libertés civiques ne sont pas suffisantes, les droits syndicaux sont bafoués. Même si la présidence Rohani a un peu amélioré le climat, après la répression forte sous Ahmadinejad.

Vous avez passé 14 ans en prison sur une période de 35 ans, quelles sont les conditions carcérales en Iran?

J’ai vu des améliorations tout au long de mes périodes d’emprisonnement. Mais l’Iran est encore loin des standards internationaux et même de son propre règlement pénitentiaire. Le pire, ce sont les quartiers d’isolement. Mon épouse se bat pour leur suppression. Et surtout, la justice n’est pas indépendante et répond aux attentes des gardiens de la révolution et des services de renseignement. Mais ce n’est pas la Corée du Nord. Pour contrôler un opposant, le pouvoir se contente souvent de l’appeler, de l’interroger et de le suivre, pour lui rendre la vie quotidienne difficile. La société civile iranienne est vivante et demande des libertés. Une partie du régime la soutient et relaie ses revendications lors des élections. Et une majorité d’Iraniens a voté la dernière fois pour le candidat le plus éloigné des positions conservatrices du Guide suprême, Ali Khamenei.

Que reste-t-il de l’opposition en Iran après l’échec de 2009?

Elle est diverse. Personnellement, j’étais proche des artisans de la révolution verte de 2009. En Iran, il y a eu deux révolutions en un siècle, la révolution constitutionnelle au début du XXe siècle et la révolution islamique de 1979. Dans les deux cas, le clergé a eu un rôle central. L’échec de 2009 montre que les intellectuels peuvent avoir une influence mais qu’elle n’est pas assez forte. L’opposition doit veiller à ne pas entrer dans un jeu qu’elle ne peut contrôler. Comme celui joué par les Moudjahidines du peuple. J’ai été témoin du régime de terreur de la première décennie du régime après la révolution, justifié par le combat militaire des moudjahidines. Le régime leur a tendu un piège et ils sont tombés dedans. Comment une armée d’étudiants et de lycéens pouvait-elle gagner? L’Iran n’est pas Cuba.

Croyez-vous en un possible changement de régime?

C’est difficile à dire. Mais je crois que le régime ne va pas tomber comme cela, sans effusion de sang. Et s’il devait y avoir une intervention étrangère, cela ne ferait qu’aggraver la situation et entraîner toute la région dans un véritable enfer. Le peuple iranien dans sa grande majorité croit plus dans un changement des lois et de comportement du gouvernement qu’en un changement de régime.

La liberté de la presse existe-t-elle encore en Iran?

Oui et non. C’est une liberté fragile. Vous pouvez écrire, publier mais après vous pouvez être arrêté. Durant la présidence de Khatami, de 1997 à 2005, on est passé de 4 ou cinq journaux à une centaine. Depuis une centaine de titres ont été fermés mais d’autres sont apparus et sur Internet, des points de vue critiques sont diffusés. La situation est meilleure qu’en Turquie, par exemple. Même si des journalistes comme moi font de la prison.

Que pensez-vous des sanctions prises contre l’Iran?

Ces sanctions économiques sont contre-productives. Elles affaiblissent la classe moyenne et font du coup, baisser les demandes de démocratie. Aucun pays n’est parvenu à la démocratie par un embargo. De plus, Téhéran peut répondre à ses besoins, y compris militaires, grâce à la Chine et à la Russie.

L’engagement de l’Iran en Syrie est-il légitime à vos yeux?

Pour améliorer la situation en Syrie, il faut faire pression sur l'Iran et sur l'Arabie saoudite, qui se disputent l'hégémonie dans la région. En soutenant le régime illégitime de Bachar, l'Iran a comme l'Arabie saoudite, une responsabilité dans la transformation d'un conflit politique en conflit armé. Mais je trouve que durant les trois dernières décennies, l'Occident s'est focalisé sur le terrorisme d'Etat iranien, quitte à le survaloriser, tout en oubliant le rôle négatif des Saoudiens, leur allié. Pourtant, ce sont bien des salafistes financés par Riyad qui fournissent des troupes au djihad et des terroristes en Europe. De nombreux candidats à la présidentielle française le dénoncent aujourd'hui.