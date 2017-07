Les autorités convoquent l'ambassadeur turc

La diplomatie allemande a convoqué mercredi l'ambassadeur de Turquie pour lui remettre une lettre de protestation. Principal grief de Berlin: le maintien en détention de six militants des droits humains, dont un Allemand, arrêtés début juillet près d'Istanbul.

Sigmar Gabriel, le ministre allemand des affaires étrangères, a interrompu ses vacances pour des consultations sur le sujet, a ajouté Martin Schäfer, porte-parole du ministère des affaires étrangères. La chancelière Angela Merkel avait jugé dès mardi le maintien en détention du ressortissant allemand comme «absolument injustifié».

Interpellé le 5 juillet

«Il est apparu nécessaire que le gouvernement turc comprenne immédiatement et directement l'indignation et l'incompréhension du gouvernement allemand, ainsi que nos attentes très claires en ce qui concerne ce cas, et cette fois-ci sans détours diplomatiques», a encore déclaré M. Schäfer.

Le ressortissant allemand a été interpellé le 5 juillet avec Idil Eser, directrice d'Amnesty International en Turquie, et huit autres militants des droits humains, alors qu'ils participaient à un atelier sur la sécurité numérique et la gestion de l'information près d'Istanbul.

Ils doivent être jugés pour «commission d'un crime au nom d'une organisation terroriste sans en être membre». La justice turque s'est prononcée mardi pour le maintien en détention de six d'entre eux, et a ordonné la libération des quatre autres, selon le quotidien turc Hurriyet. (ats/nxp)