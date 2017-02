Les démocrates choisissent Tom Perez

Le parti démocrate, en pleine crise depuis son échec aux élections américaines, a porté samedi à sa tête Tom Perez, ancien secrétaire au Travail de l'administration Obama. Il mènera la lutte politique contre Donald Trump et les républicains majoritaires au Congrès.

Les membres du Comité national démocrate, chargé de promouvoir les idées du parti et de coordonner ses collectes de fonds et sa stratégie électorale, ont choisi Tom Perez au second tour de scrutin.

Ce fils d'immigrés dominicains a été préféré à Keith Ellison, soutenu par Bernie Sanders et l'aile gauche du parti, par 235 voix contre 200.

Appuyé par des ténors de l'administration Obama, comme l'ancien vice-président Joe Biden, Tom Perez aura pour lourde tâche de rajeunir et de réunifier le parti, sorti profondément divisé de la lutte entre Hillary Clinton et Bernie Sanders pendant les primaires en vue de l'élection présidentielle.

Crise de confiance

Le Comité national démocrate a été vivement critiqué pour avoir favorisé Hillary Clinton et va devoir se réconcilier avec sa base pour organiser une «résistance» efficace face à Donald Trump et aux républicains. «Nous souffrons d'une crise de confiance, d'une crise de pertinence», a reconnu Tom Perez, qui s'est engagé à mener la lutte contre la nouvelle administration.

Les 447 membres du conseil national des démocrates (DNC), mélange d'élus et de notables du parti venus de chaque Etat, devaient départager sept candidats en lice, la majorité absolue étant requise. La bataille s'est jouée principalement entre l'héritier de Barack Obama et représentant de l'establishment démocrate, Tom Perez, et l'élu incarnant l'aile «Bernie Sanders» du parti, Keith Ellison. Un troisième homme s'est fait remarquer lors d'un débat télévisé mercredi soir, Pete Buttigieg, 35 ans, maire charismatique de la ville de South Bend, dans l'Indiana.

Lever des fonds

Le président du parti n'a pas la même fonction aux Etats-Unis que dans d'autres démocraties. Il n'est pas traditionnellement le visage de l'opposition (c'est plutôt le rôle des chefs de groupes au Congrès) et ne fixe pas à lui seul les grands axes du parti. Sa tâche consiste à lever des fonds et à animer le mouvement au niveau national, notamment en organisant le maillage du territoire et en gérant des bases de données d'électeurs. Son rôle est crucial lors des primaires présidentielles, dont il doit garantir la transparence et l'impartialité. Mais après la défaite d'Hillary Clinton, cette élection suscite une attention particulière. Beaucoup de militants veulent que le nouveau chef porte la contradiction à Donald Trump de façon plus médiatique et plus forte.

Progressistes

Alors que la vague de manifestations anti-Trump ne faiblit pas depuis son arrivée au pouvoir, les démocrates veulent convertir cette énergie en puissance électorale pour les législatives de novembre 2018 et la présidentielle de 2020. Dans une message vidéo vendredi, Hillary Clinton a encouragé ces manifestants à continuer le combat. «Que la résistance et la persistance soient synonymes de progrès pour notre parti et notre pays», a-t-elle déclaré. Les deux candidats en tête jusqu'à samedi soir ne se distinguent guère par leurs propositions de fond, très progressistes. Tous deux reconnaissaient que leur parti doit retisser le lien perdu avec les classes populaires et les travailleurs, notamment blancs, dont beaucoup ont été séduits par le discours populiste de Donald Trump en novembre. Mais leurs parcours diffèrent.

Pas trop à gauche

Le favori malheureux de samedi soir, Keith Ellison, 53 ans, fut le premier musulman élu au Congrès américain, en 2006. Noir, il représente une circonscription urbaine du Minnesota, autour de la ville de Minneapolis. L'élu fut l'un des premiers à soutenir Bernie Sanders aux dernières primaires présidentielles, et le sénateur du Vermont lui a rendu la pareille très tôt dans la course à la présidence du DNC. Des poids lourds le soutiennent aussi, ainsi que des syndicats. (ats/nxp)