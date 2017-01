Les discussions chypriotes reprendront à Genève

Le chemin de la réunification de Chypre passe à nouveau par la Suisse. Après un échec en novembre au Mont-Pèlerin (VD), les dirigeants des entités grecque et turque de l'île se retrouvent dès lundi à Genève, avant une conférence à laquelle pourraient participer le président turc et les chefs des gouvernements grec et britannique.

Le président chypriote grec Nicos Anastasiades et le leader chypriote turc Mustafa Akinci doivent à nouveau se pencher sur la question territoriale, au centre de leurs discussions facilitées par l'émissaire de l'ONU Espen Barth Eide. Ils doivent présenter mercredi les cartes des deux parties d'une future fédération.

Proches de s'entendre sur moins de 30% de l'île

Totalisant environ 22% de la population, les Chypriotes turcs contrôlent toutefois plus d'un tiers de son territoire. Les deux dirigeants seraient proches de s'entendre sur un peu moins de 30% de l'île pour les habitants de la partie nord (chypriote turque).

Parmi les autres sujets à résoudre figure la spoliation des biens. M. Anastasiades souhaite le retour d'au moins 100'000 Chypriotes grecs dans les propriétés qu'ils avaient dû quitter dans le nord de l'île lors de la partition en 1974.

Les Chypriotes turcs de leur côté veulent voir le moins possible de personnes évacuer leur foyer actuel. Aucun résultat concret n'avait été obtenu sur ce point au terme des pourparlers au Mont-Pèlerin le 22 novembre 2016.

Délai prolongé pour un arrangement

MM. Anastasiades et Akinci s'étaient fixés la fin de l'année 2016 pour parvenir à un accord. Ils se sont manifestement tous deux résolus à étendre le délai pour parvenir un arrangement.

Après les discussions jusqu'à mercredi au moins, une conférence internationale doit rassembler à partir de jeudi - également à Genève - les deux dirigeants ainsi que ceux des Etats garants de la sécurité de l'île: Turquie, Grèce et Grande-Bretagne. Fin décembre, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu avait annoncé que le président turc Recep Tayyip Erdogan se rendrait à cette réunion.

Venue d'Erdogan ?

Mais la Turquie attend une participation de même niveau de la Grèce et la Grande-Bretagne, soit celle des chefs des gouvernements grec Alexis Tsipras et britannique Theresa May. Et la venue de M. Erdogan dépendra surtout de l'avancée des pourparlers entre les dirigeants des deux entités, qui négocient à nouveau depuis 2015.

Chypre est divisée depuis que l'armée turque a envahi en 1974 la partie nord de l'île en réaction à un coup d'Etat visant à rattacher le pays à la Grèce. Cette invasion a été suivie par d'importants déplacements de populations.

Résolument optimistes

Depuis, la République de Chypre, membre de l'Union européenne depuis 2004, n'exerce son autorité que sur la partie sud, où vivent les Chypriotes grecs. Les Chypriotes turcs habitent dans le nord, où une République turque de Chypre du Nord (RTCN) a été autoproclamée et n'est reconnue que par la Turquie.

Plusieurs tentatives de réunification ont échoué dans le passé. Mais l'ONU semble optimiste sur la volonté de Recep Tayyip Erdogan de faciliter l'aboutissement à un accord. M. Barth Eide avait toutefois dit début décembre s'attendre «presque assurément» à ce que les discussions de Genève durent plus de quatre jours.

L'exemple de la Colombie

Le récent accord de paix en Colombie montre qu'«un conflit long de plusieurs décennies» peut être résolu, a indiqué le Norvégien ces derniers jours. Et de souligner que les représentants des deux entités considèrent la séparation actuelle de Chypre comme «inacceptable».

Côté chypriote grec, le ministre des Affaires étrangères Ioannis Kasoulides a estimé que le coup d'Etat avorté du 15 juillet en Turquie améliorait la position du président turc sur Chypre. «Pour l'armée, le problème de Chypre avait été résolu en 1974. Mon analyse est que, depuis le coup d'Etat qui a échoué, l'obstacle de l'armée n'existe plus», a-t-il dit en référence à l'épreuve de force entre M. Erdogan et certains de ses généraux.

Tout compromis obtenu lors de la conférence serait soumis au vote par référendum dans chacune des deux parties de l'île, où ces pourparlers de paix ne font pas l'unanimité. Selon M. Barth Eide, ces scrutins pourraient avoir lieu mi-2017, une fois fixés les modalités d'application des mesures qui auraient été décidées par les dirigeants. (ats/nxp)