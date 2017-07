Les feux de forêt progressent dans le sud

Les feux de forêt qui sévissent dans le comté de Santa Barbara, en Californie, dans l'ouest des Etats-Unis, ont poursuivi leur progression samedi malgré l'intervention de plus d'un millier de pompiers. Ils sont attisés par des rafales de vent marin.

Le «Whittier Fire», qui brûle depuis une semaine et qui a détruit huit maisons, était maîtrisé à plus de 50% vendredi avant que des rafales ne le relancent dans la soirée, a indiqué le département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie. Près de 3000 personnes ont été évacuées dans la région du lac de Cachuma, et la ville de Goleta fait toujours l'objet de plusieurs ordres d'évacuation par mesure de prévention.

Route 154 fermée

«L'incendie continue de ravager une zone située au-dessus de Goleta et les équipes continuent de construire des lignes de confinements (...) pour contrôler le feu», ont signalé les autorités. Des abris temporaires ont été mis en place dans un lycée de Goleta.

Plus de 1600 pompiers participent à l'intervention, avec des Canadair et des hélicoptères en appui. La Highway 154, qui relie Santa Barbara à l'intérieur des terres, au nord-ouest, a été fermée et le parc national de Los Padres est également fermé dans cette zone. L'incendie a détruit plus de 7000 hectares le long des côtes du centre de la Californie.

Une cinquantaine de feux de forêt touchent en ce moment l'ouest des Etats-Unis, sur fond de persistance d'un temps chaud et sec. Les flammes ont ravagé en Californie plus du double de la surface détruite l'année dernière à la même date.

L'«Alamo Fire», qui a brûlé plus de 11'000 hectares à quelques kilomètres au nord, était presque totalement maîtrisé samedi matin. (ats/nxp)