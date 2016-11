Les forces irakiennes coupent Mossoul de la Syrie

Les troupes irakiennes ont coupé mercredi la dernière voie d'approvisionnement des djihadistes du groupe Etat islamique (EI) entre Mossoul et la Syrie.

A l'ouest de Mossoul, les forces paramilitaires du Hachd al-Chaabi («Mobilisation populaire») ont atteint la route reliant la ville de Tal Afar à celle de Sinjar, selon des sources sécuritaires concordantes.

Elles ont ainsi coupé les axes utilisés par le groupe ultra-radical entre Mossoul et son fief syrien de Raqa, à quelque 400 km à l'ouest.

Cette avancée signifie que les 3000 à 5000 djihadistes présents à Mossoul, selon les estimations américaines, sont désormais cernés de tous les côtés. Au nord et au sud, les peshmergas (combattants kurdes) et d'autres troupes se rapprochent de la ville, tandis qu'à l'intérieur même de Mossoul, les troupes d'élites irakiennes (CTS) revendiquent de nettes avancées dans les quartiers Est.

Plus de deux ans après la proclamation du «califat» irako-syrien de l'EI, les territoires contrôlés par le groupe ultra-radical rétrécissent comme peau de chagrin.

Côté syrien, une alliance arabo-kurde a lancé le 5 novembre une offensive pour reprendre Raqa, où flotte toujours le drapeau noir des djihadistes.

L'offensive lancée le 17 octobre par Bagdad est d'une ampleur bien supérieure pour reprendre à l'EI Mossoul, que le groupe avait conquise en juin 2014.

Résistance acharnée

Dans l'ouest, les troupes du Hachd ont progressé ces derniers jours sur Tal Afar, à 50 km de Mossoul, après avoir pris son aéroport.

Selon un responsable kurde, les hommes du Hachd ont retrouvé d'autres forces anti-EI, dont des combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), dans trois villages de la zone.

A l'autre extrémité de la ligne de front, les troupes d'élite du CTS ont désormais «pris le contrôle de plus de 40% de Mossoul-Est», a assurà à l'AFP leur commandant, le lieutenant-général Abdelghani al-Assadi. «Même si nous sommes confrontés à une forte résistance, nous allons les éliminer», a-t-il poursuivi.

La veille, la coalition avait bombardé l'un des derniers ponts de la ville enjambant le Tigre, pour tenter d'isoler l'EI.

Mais à Mossoul, plus qu'ailleurs, les combattants islamistes offrent une résistance acharnée, répliquant avec des attaques-suicides, des voitures piégées ou en disséminant des explosifs dans les maisons et immeubles.

Un million de civils pris au piège

Et la partie ouest de la ville reste à conquérir. Or dans ce quartier, où se concentrent la plupart des bastions djihadistes, les ruelles étroites promettent de compliquer la tâche des forces gouvernementales et leurs véhicules blindés.

Les combats ont déjà poussé près de 70'000 personnes à fuir, mais plus d'un million de civils resteraient pris au piège à Mossoul.

«Les conditions d'accueil sont actuellement suffisantes dans les camps actuels pour satisfaire les besoins élémentaires des personnes déplacées, mais nous craignons de voir arriver des dizaines de milliers de gens dans les semaines à venir», a déclaré Becky Bakr Abdulla, porte-parole de l'ONG Norwegian Refugee Council.

L'ONU, qui avait sollicité 284 millions de dollars pour faire face à l'urgence humanitaire à Mossoul, n'a récolté que les deux tiers de cette somme, souligne-t-elle, ce qui «freine considérablement nos efforts pour nous préparer à la possibilité d'un exode massif».

L'évacuation de la population permettrait aux forces irakiennes de recourir à l'arme lourde contre les djihadistes. Mais les dirigeants du pays veulent éviter une destruction massive de la grand ville du nord de l'Irak.

