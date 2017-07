Les incendies en passe d'être maîtrisés

Dans la très touristique zone de Bormes-les-Mimosas, dans le département du Var, le feu «n'est pas complètement fixé mais on est en train de gagner la partie», a indiqué le lieutenant-colonel Michaël Bernier de la direction de la sécurité civile. «La situation a évolué dans le bon sens mais il y a des reprises liées à des rafales de vent», a-t-il précisé.

Dans le département voisin des Bouches-du-Rhône, les trois incendies en cours sont «maîtrisés» et en cours de noyage, ont indiqué de leur côté les pompiers du département. Ils restent néanmoins «sous surveillance active», un vent d'ouest soufflant jusqu'à 35 km/heure étant prévu. «Dans un contexte de forte sècheresse, on a très peur des reprises», ont rappelé les pompiers.

Prudence

Les secouristes luttaient jeudi pour le troisième jour consécutif contre le feu. Au total, «plus de 6000 femmes et hommes» ont lutté depuis le début de la semaine contre les différents foyers qui ont brûlé environ 7000 hectares de végétation dans le sud et provoqué l'évacuation de plus de 10'000 personnes, selon le premier ministre Edouard Philippe, qui s'est rendu à Bormes-les-Mimosas mercredi soir.

La France a sollicité deux avions Canadair dans le cadre de l'aide européenne. Mardi soir, un premier avion prêté par l'Italie est arrivé en Corse.

Vacanciers évacués

Dans le département voisin des Bouches-du-Rhône, un autre incendie a parcouru une centaine d'hectares, gagnant le village de Carro où 400 personnes ont été évacuées par sécurité. Un autre foyer qui avait éclaté plus tôt à Peynier, au nord-est de Marseille et a détruit 80 hectares, «est en cours de maîtrise», a précisé le préfet Bouillon.

Autre site très touristique varois, la Croix-Valmer, où plus de 400 hectares ont été détruits par les flammes mardi, a connu «une reprise du feu assez importante», mercredi après-midi, selon le premier adjoint à la mairie René Carandante. «Là où est passé le feu, ça ressemble à la Berezina, il n'y a plus rien», se lamente cet élu catastrophé.

Au Portugal aussi

La France n'était pas la seule en Europe à être frappée par des incendies violents. Après avoir débuté dimanche, des feux continuaient de dévaster le centre du Portugal, à peine cinq semaines après l'immense incendie qui a fait 64 morts et plus de 200 blessés dans la même zone.

(ATS/nxp)