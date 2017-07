Les incendies se poursuivent en France

Les incendies qui ont ravagé depuis lundi 4000 hectares et blessé près d'une trentaine de secouristes en Corse et dans le sud-est de la France se poursuivaient mardi, l'Italie envoyant un avion Canadair en soutien.

La plupart des feux étaient cependant contenus même si la situation dans le département du Var (sud-est) restait préoccupante. Dans l'ouest de cette zone, des habitations étaient menacées en fin de journée et des évacuations ont eu lieu.

«La France a sollicité deux avions Canadair dans le cadre de l'aide européenne» pour venir à bout de ces feux destructeurs et attisés par des vents violents, a annoncé à l'AFP le directeur général de la Sécurité civile, le préfet Jacques Witkowski.

Mardi en fin d'après-midi, un premier avion prêté par l'Italie est arrivé en Corse en provenance de Gênes, a annoncé la préfecture sur Twitter.

Pièces manquantes

Au total, 19 avions bombardiers d'eau, dont 10 Canadair, 7 Tracker et 2 Dash - avion gros porteur bombardier d'eau - et plus de 2000 soldats du feu sont mobilisés pour l'heure pour venir à bout des incendies.

Un syndicat de pilotes de Canadair a dénoncé mardi «le manque de pièces détachées» qui empêche de mettre en action tous les appareils nécessaires.

En déplacement en Corse en fin de journée, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a annoncé la commande de six bombardiers d'eau de type Dash pour lutter contre les incendies.

12 pompiers blessés

Au moins 12 pompiers ont été légèrement blessés et un autre a été brûlé au second degré tandis que 15 policiers ont été légèrement intoxiqués par des fumées, a-t-on appris de sources policières et préfectorales.

Sur le terrain, c'est donc le Var qui restait «le plus compliqué», avec des vents violents qui ne faiblissent pas, a annoncé le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) Stéphane Bouillon.

Dans cette région, deux incendies sont en cours à 80 km de distance, à la Croix-Valmer, près du village touristique de Saint-Tropez, et, plus à l'est, du côté d'Artigues et de Saint-Maximin.

«Catastrophe écologique»

A la Croix-Valmer, le feu a provoqué une «véritable catastrophe écologique», a déploré René Carandante, premier adjoint au maire mais il «n'avance plus», s'est félicité François Barety, responsable du commandement sur la zone, ajoutant: «de fait, on n'a plus d'habitations directement menacées». Des moyens vont être redéployés vers Artigues, a-t-il encore précisé.

Dans le nord de la Corse, les images des incendies qui ont frappé cette nuit étaient impressionnantes: des flammes qui progressent à toute vitesse dans un paysage de maquis typique de l'île de beauté, des maisons menacées et partout des pompiers et policiers pour mener les opérations de secours.

Mardi, même si des zones «actives persistaient», l'incendie n'évoluait plus et la situation était à la relative accalmie.

Origine criminelle ?

Au sud d'Avignon, dans le Luberon, le feu était contenu, mais toujours actif, selon la préfecture. Les pompiers ont travaillé toute la nuit, en particulier pour protéger un village menacé.

Non loin de Nice, plus au sud-est, sur la commune de Carros où 80 hectares ont brûlé lundi, le maire Charles Scibetta a découvert mardi «un paysage lunaire». Le feu, qui s'est déclenché lundi après-midi, a ravagé 90 hectares de végétation et pourrait être d'origine criminelle, a indiqué mardi Fabienne Atzori, la procureure de Grasse.

«Il y a des éléments, c'est une hypothèse suffisamment sérieuse», a t-elle indiqué à Reuters sans fournir plus de détails sur ces éléments dont disposent les enquêteurs.

«Effets conjugués»

Selon un bilan provisoire des autorités, 1800 hectares ont brûlé dans le nord de la Corse, 865 dans le Luberon, 500 à la Croix-Valmer, 850 à Artigues, dans l'ouest du Var. «C'est toute une France qui est mobilisée», a assuré sur France Info le numéro 2 des sapeurs-pompiers de France, le colonel Grégory Allione, citant des renforts «arrivés de l'Alsace-Lorraine (nord-est de la France), de la région lyonnaise (centre-est) et du sud-ouest. »

«Il y a deux effets conjugués», a estimé le colonel Allione pour expliquer la virulence des feux: «une sécheresse qui se répète d'année en année» et «des conditions de vent désastreuses».

Dans ce contexte, il a appelé les habitants à «prendre conscience qu'en Méditerranée, en Provence, en Corse, on doit avoir une attitude citoyenne: ne pas faire de feu, ne pas fumer, ne pas faire de barbecue, ne pas faire de travaux en forêt».

