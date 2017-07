Les musulmans reviennent sur l'Esplanade

Des fidèles musulmans ont pour la première fois en deux semaines pénétré jeudi sur l'esplanade des Mosquées, lieu saint à Jérusalem-Est occupée et annexée. La police israélienne a retiré dans la nuit de mercredi à jeudi les mesures de sécurité toujours en vigueur.

Des journalistes de l'AFP ont pu voir le flux de fidèles entrant pour effectuer la prière de l'après-midi sur l'esplanade, un site que les musulmans désignent sous le nom de Noble sanctuaire et les juifs Mont du Temple, et qui abrite la mosquée d'Al-Aqsa et le Dôme du Rocher.

Les autorités musulmanes en charge de l'esplanade avaient d'abord ordonné aux fidèles de maintenir leur boycott du lieu saint de Jérusalem-Est avant de revenir sur leur position. «Nous appellons les Palestiniens à entrer à Al-Aqsa pour faire la prière de l'après-midi», a déclaré un responsable du Waqf, l'organisme chargé des biens musulmans à Jérusalem lors d'une conférence presse.

Affrontements

Des affrontements ont éclaté jeudi entre la police israélienne et des Palestiniens sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est annexée, alors que des milliers de fidèles musulmans pénétraient sur ce site au terme de deux semaines de boycott, selon un correspondant de l'AFP.

Le Croissant rouge palestinien a fait état de 46 personnes blessées sur l'esplanade des Mosquées et aux alentours du troisième lieu saint musulman. La fin du boycott intervient après l'annulation par Israël de nouvelles mesures de sécurité qui avaient provoqué des violences meurtrières. (ats/nxp)