Les plus jeunes dirigeants dans les démocraties

Emmanuel Macron, élu dimanche 7 mai président de la République française, sera l'un des plus jeunes dirigeants d'une démocratie puisqu'il n'a que 39 ans. Louis-Napoléon Bonaparte était, jusqu'à l'élection du candidat d'En Marche, le plus jeune président français (en 1848, à 40 ans). Sous la Ve République instaurée en 1958, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui était jusqu'alors le plus jeune chef d'Etat (48 ans en 1974). On se souvient aussi de Laurent Fabius qui a dirigé la France en tant que Premier ministre à l'âge de 37 ans, en 1984.

Emmanuel Macron rejoint donc une cohorte de juniors au pouvoir, même si la plupart ont dépassé aujourd'hui la quarantaine. Ainsi en Estonie, le centriste Juri Ratas est devenu, à 38 ans, Premier ministre en novembre 2016. Il a succédé à un autre très jeune dirigeant, Taavi Roivas, qui avait accédé à la tête du gouvernement à 34 ans, en 2014.

En Hongrie, Viktor Orban a été Premier ministre en 1998, à 35 ans. Il a perdu le pouvoir et l'a reconquis en 2010. En Belgique, Charles Michel est devenu en 2014 chef de gouvernement de son pays, à 38 ans. En Grèce, Alexis Tsipras a été nommé Premier ministre en 2015, à 40 ans, tandis qu'en Pologne, Andrzej Duda est devenu président à 43 ans en 2015. Volodymyr Hroïsman est lui devenu Premier ministre de l'Ukraine en 2016 à 38 ans, tandis que Guiorgui Margvelachvili a été élu président de la Géorgie à 44 ans en 2013. Outre-Atlantique, le Premier ministre Justin Trudeau est arrivé au pouvoir au Canada en 2015.

- Des 'ex' jeunes

D'autres jeunes responsables ont perdu le pouvoir récemment : Au Kosovo, Atifete Jahjaga avait 36 ans quand elle a accédé à la présidence de son pays en 2011 (jusqu'en 2016). Matteo Renzi a lui dirigé le gouvernement italien à partir de 2014, à 39 ans (jusqu'en 2016). Enfin, en Grande-Bretagne, David Cameron avait 43 ans quand il s'est installé à Downing street en 2010 (jusqu'en 2016).

Plus loin dans l'histoire récente, on se souvient de Felipe Gonzalez qui est devenu président du gouvernement espagnol à 40 ans, en 1982. Tony Blair est lui devenu Premier ministre britannique à 43 ans, en 1997. Benazir Bhutto fut Premier ministre du Pakistan en 1988 à 35 ans. Aux USA, Theodore Roosevelt et John F. Kennedy sont devenus présidents à 42 et 43 ans respectivement.

En dehors des démocraties, des dirigeants comme le Coréen du Nord Kim Jong-un ou l'émir du Qatar Tamim ben Hamad ben Khalifa Al-Thani ont respectivement 34 et 36 ans. Et Mouammar Kadhafi était arrivé à 27 ans au pouvoir en Libye, en 1969.