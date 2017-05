Les turbulences sèment le chaos dans l'avion

Cinq passagers ont été blessés lorsque leur avion de la compagnie malaisienne à bas coût Air Asia qui assurait un vol Taipei - Kuala Lumpur a été pris dans de fortes turbulences, a indiqué vendredi la compagnie.

L'Airbus avec à son bord 291 passagers et les onze membres de l'équipage, a été pris dans des turbulences jeudi au milieu de son parcours et a réussi à se poser sans incident à l'aéroport international de Kuala Lumpur.

takutnya RT @theSundaily: Airasia X flight encounters severe turbulence, five passengers https://t.co/KuVDgQ2pHY pic.twitter.com/TR9r0KZKSx — Mr. Annahl ® (@annahlashri) 5 mai 2017

«Cinq passagers ont été soignés par le personnel infirmier à l'aéroport», a indiqué la compagnie sans préciser la nature de leurs blessures.

Les autres passagers ont été pris en charge par le personnel au sol et reçu l'aide nécessaire, a-t-elle ajouté.

Une vidéo, tournée apparemment à bord de l'avion avec un portable, a été partagée sur les réseaux sociaux, a rapporté le journal The Star. La vidéo, vue par l'AFP, montre une hôtesse de l'air tombée sur le sol. A la fin de la vidéo, on voit plusieurs membres de l'équipage se lever du sol et tentant rapidement de s'asseoir.

(afp/nxp)