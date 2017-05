Leuthard vante le savoir-faire suisse à Pékin

Doris Leuthard a mis en exergue lundi à Pékin le savoir-faire suisse en matière de construction d'infrastructures liées aux transports par la route et le rail. La présidente de la Confédération s'exprimait devant ses pairs au sommet dit «des Routes de la soie».

«A travers les ans, mon pays a développé un réseau robuste de routes et de chemins de fer», a d'abord expliqué Mme Leuthard devant les quelque 25 chefs d'Etats représentés depuis dimanche à ce sommet, dont l'objectif est de relancer une «ceinture terrestre» et une «route» maritime. Cet ambitieux projet chinois lancé voici maintenant quatre ans nécessite des investissements internationaux.

Ventant le modèle helvétique, la cheffe du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a indiqué que la Suisse «avait été obligée d'innover en raison de sa topographie montagneuse», et la conseillère fédérale de citer l'inauguration l'année dernière du tunnel du Gothard, reliant le nord et de le sud de l'Europe.

Mme Leuthard a également mis en avant l'expertise suisse en matière de réseau électrique et de télécommunications, selon des extraits de son discours dont l'ats a eu copie. L'ensemble des compétences et les expériences faites en Suisse en la matière «pourraient être utiles à la réalisation des routes de la soie», a-t-elle mentionné.

Devant son homologue chinois Xi Jinping ainsi que devant le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, la présidente de la Confédération a rappelé que la Suisse avait aussi une longue expérience dans la gestion de grands projets dans le secteur privé. (ats/nxp)