Macron: «Non, je n'ai pas de compte aux Bahamas»

Emmanuel Macron a déposé plainte jeudi contre X pour «faux, usage de faux et propagation de fausse nouvelle destinée à influencer le scrutin» présidentiel, a annoncé l'entourage du candidat. Le parquet de Paris a ouvert une enquête après cette plainte, a-t-on appris de source judiciaire.

«Nous n'hésiterons pas à poursuivre en diffamation quiconque reprendra cette fausse information», a ajouté son entourage. Alors que Emmanuel Macron accusait le FN d’être «le parti des affaires», Marine Le Pen a glissé mercredi soir: «J’espère que l’on n’apprendra pas que vous avez un compte offshore au Bahamas...».

La candidate frontiste a reconnu jeudi ne pas «avoir de preuves» mais expliqué qu’elle avait jugé nécessaire de l’interroger. «Je lui ai posé la question: est-ce qu’on va découvrir des choses, peut-être trop tard le concernant?», a-t-elle justifié sur BFMTV/RMC.

Interrogé sur Europe 1, le vice-président du FN, Louis Aliot, a affirmé que «deux sites américains» évoquent également un compte basé aux Bahamas, «sûrement que cela sortira dans la journée».

Propager des «fake news»

Après avoir une nouvelle fois démenti ces accusations jeudi matin sur France Inter, Emmanuel Macron a dénoncé les «fausses annonces et mensonges» émanant de «sites pour certains liés à des intérêts russes».

Accusant Marine Le Pen d’avoir fomenté cette «manœuvre» grâce à ses «troupes sur internet», le candidat d’En Marche! et ancien ministre de l’Économie l’a accusée de propager des «fake news» et a regretté que le débat soit allé «vers ces bas-fonds».

L’équipe de Emmanuel Macron n’a pas tardé à réagir, revenant tôt jeudi matin sur les différentes étapes de la diffusion de cette «fake news» et observant que l’article en question a été partagé plusieurs milliers de fois sur Twitter.

D’une publication anonyme sur le forum «4chan» à la reprise en direct lors du débat télévisé par Marine Le Pen, «l’information» aurait circulé sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, relayée par des soutiens de Donald Trump, puis s’est retrouvée «dans la sphère d’influence de comptes associés, en France, à Sputnik et à RussiaToday», affirme En Marche!

L’équipe fait aussi état de «faux grossiers», imitant la signature d’Emmanuel Macron sur des documents.

Documents alleging French presidential candidate Macron involved with tax evasion. HUGE if true! https://t.co/JoH0JbPHj8

Ok donc la fake news sur le compte de Macron au Bahamas , on peut dire sans trop se tromper, que c'est by the Russians #2017LeDebat pic.twitter.com/iyCLDzTsth