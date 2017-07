Macron solde la polémique sur le budget militaire par une ode à l’armée

«Dès 2018, le budget des armées sera porté à 34,2 milliards d’euros, dont 650 millions pour les opérations extérieures.» Dans son adresse à l’armée, ce jeudi sur la base aérienne 125 d’Istres, dans les Bouches-du-Rhône, le président de la République a voulu mettre un terme à une semaine de polémique sur le budget militaire français. Elle s’était soldée, mercredi, par la démission du chef d’état-major Pierre de Villiers.

Le discours du chef de l’Etat sur la nécessité d’une économie de 850 millions d’euros pour l’exercice en cours n’a pas varié. Mais il a tenté de convaincre les militaires qu’il ne les payait pas de mots. Avant même la loi de programmation, le Ministère des armées bénéficiera de 2,4 milliards d’euros de plus que cette année, dont 200 millions de plus pour les opérations extérieures. «Aucun autre budget que celui des armées ne sera augmenté en 2018», a-t-il ajouté pour les persuader de l’attention qu’il leur porte.

«Je sais ce que la nation vous doit. Cela m’a conduit à tracer une trajectoire budgétaire portant notre effort à 2% du produit intérieur brut en 2025. Je tiendrai cet engagement», a insisté Emmanuel Macron, précisant que «la décision de gestion sur l’année en cours n’avait aucun impact sur la suite». Il a chargé Florence Parly, sa ministre des Armées, d’une réflexion sur les capacités des forces françaises, dont elle devra rendre les conclusions à l’automne. Il a également demandé à la ministre «des mesures concrètes à destination des familles de militaires pour les aider, notamment pour les changements d’affectation».

Son nouveau chef d’état-major, le général François Lecointre, qui était à ses côtés, est chargé, lui, d’une évaluation de l’opération «Sentinelle», grâce à laquelle 7000 militaires patrouillent dans les rues de France dans le cadre de l’état d’urgence.

Petites phrases

A Istres, les médias attendaient aussi les petites phrases présidentielles sur la première véritable crise de son quinquennat. Après un recadrage public du général de Villiers – perçu comme une «humiliation» par les militaires et vivement critiqué par les oppositions de droite et de gauche – Emmanuel Macron a eu des mots appuyés pour le général frondeur. «Le général de Villiers, aimé de ses hommes et respecté par ses pairs, a choisi de passer la main, c’est son choix et je le respecte entièrement. Je tiens à lui rendre un valeureux hommage.»

Mais en parlant avec mépris des «gens qui font des additions» ou en martelant sur un ton martial qu’il «n’accepterait aucun discours de défaite», Emmanuel Macron a encore donné quelques coups de menton «juvéniles». Cependant, tout au long de son discours, il avait aussi multiplié les révérences aux armées, pour leur sens du devoir, leur humilité, leur professionnalisme, les services rendus à la nation, assurant les militaires de sa «confiance» et de son «respect».

Sur la plus grande base aérienne d’Europe – qui est à la fois celle du départ des projections de troupes françaises à l’étranger et de la force aérienne de dissuasion – le chef de l’Etat rappelait que depuis octobre 1964, la force de dissuasion nucléaire française était en alerte opérationnelle sept jours sur sept et 24 heures sur 24. «C’est là le cœur de la défense de nos intérêts vitaux», rappelait-il, en illustration de l’engagement quotidien des armées pour la défense et la sécurité des Français. Ce jeudi soir, la ministre des Armées avait rendez-vous à Bercy, siège du Ministère des finances.

(24 heures)