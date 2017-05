Macron, une bonne nouvelle pour la Suisse

La présidente de la Confédération Doris Leuthard a félicité dimanche Emmanuel Macron pour son élection à la présidence de la République. Elle s'est dit convaincue que les deux pays «continueront d'entretenir, de poursuivre et d'approfondir une coopération stable et positive».

Mme Leuthard s'est adressée à M. Macron au nom du Conseil fédéral, via un message Twitter. «La Suisse et la France sont liées par une langue commune et par des valeurs partagées de liberté et de démocratie», écrit-elle. «Je suis convaincue que nous continuerons d'entretenir sur cette base des relations de bon voisinage», ajoute-t-elle.

«Excellente nouvelle pour la Suisse»

L'élection d'Emmanuel Macron est une «excellente nouvelle pour la France, l'Europe et la Suisse», estime le conseiller national Fathi Derder (PLR/VD), qui plus est avec un «excellent résultat». Son prochain défi sera de pouvoir exécuter son programme.

«Il devra pouvoir gouverner la France et mettre en place son très bon programme, qui n'est pas très révolutionnaire, mais qui va dans la continuité en libéralisant le marché du travail», a affirmé dimanche soir Fathi Derder, contacté par l'ats. M. Macron, «un vrai libéral social» qui connaît l'économie, «permettra à la France d'avancer», a-t-il ajouté.

La question est désormais de savoir comment. «Soit M. Macron arrive à obtenir une majorité à l'Assemblée nationale et c'est bien pour lui, soit il faudra travailler comme en Suisse en négociant objet par objet. Ce ne serait pas une catastrophe du tout, cela permettrait de retrouver un sens du dialogue», estime le président de la Délégation des Chambres fédérales pour les relations avec le parlement français.

Si Emmanuel Macron a été largement élu, le taux d'abstention était néanmoins élevé. La faute, selon M. Derder, à une «élite de centre-gauche» qui a mis au même niveau la finance et le fascisme. «Ils ont pris un risque majeur de donner une victoire à Marine Le Pen. Ils ont juste obtenu un taux d'abstention élevé», observe-t-il.

Un malaise à soigner

A gauche, le conseiller aux Etats Didier Berberat (PS/NE) se montre «soulagé du fait que les Français ont su choisir entre quelqu'un qui aurait mené la France vers une aventure très dangereuse, et M. Macron». La portée du résultat est «assez réconfortante», même si «nous n'avons pas retrouvé le même front républicain qu'en 2002», lors de l'élection de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen.

Les nombreuses abstentions et les votes blancs montrent «un malaise», selon M. Berberat. Un sentiment dont a pris conscience Emmanuel Macron selon lui, même s'il en a moins parlé que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Il a désormais intérêt à mettre rapidement sur pied des mesures qui doivent permettre au pays de «sortir de l'archaïsme».

Il y aura «le verdict des faits, nous verrons si ses promesses peuvent se réaliser. Mais avec une bonne conjoncture économique, c'est possible de mieux s'en sortir», projette Didier Berberat. (ats/nxp)