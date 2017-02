Maduro espère une réunion avec le pape

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré dimanche qu'une réunion entre des représentants du gouvernement et de l'opposition en présence du pape François était en train d'être organisée afin de relancer le dialogue, gelé depuis décembre.

«Une rencontre avec le pape François est en cours d'élaboration. J'espère qu'elle pourra être mise au point», a déclaré le président Maduro lors de son allocution dominicale diffusée par la télévision publique.

«J'espère qu'elle aura lieu bientôt et qu'à cette réunion nous et la délégation de la droite nous nous donnerons l'accolade», a ajouté Nicolas Maduro sans fournir d'indications sur une date possible.

Négociations gelées

En décembre, la coalition d'opposition de la MUD (Table pour l'unité démocratique, centre droit) avait gelé les négociations entre le gouvernement du président socialiste et l'opposition, organisées depuis octobre sous l'égide du Vatican et de l'Union des nations sud-américaines (Unasur).

L'opposition, qui contrôle le parlement et exige des élections anticipées, accuse le président Maduro d'avoir plongé le pays dans une grave crise politique et économique. La prochaine présidentielle est prévue en décembre 2018, l'actuel mandat de Nicolas Maduro s'achevant début 2019.

Le Venezuela est confronté à une situation économique catastrophique, marquée par des pénuries alimentaires et de médicaments et une hyperinflation due à la baisse des prix du pétrole, principale ressource du pays. (AFP/nxp)