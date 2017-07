«Mafia Capitale»: Carminati écope de 20 ans

«Mafia Capitale» avait infiltré la municipalité de Rome, et c'est au total, 46 personnes qui étaient poursuivies dans le cadre de ce procès.

Massimo Carminati, 59 ans, est un ex-militant d'extrême-droite, borgne depuis un échange de tirs avec la police, déjà condamné pour appartenance à un groupe criminel de Rome dans les années 1980. En avril dernier, le parquet avait requis 28 années de réclusion à son encontre ainsi que la confiscation de tous ses biens.

Le bras droit de Carminati

Salvatore Buzzi, le bras droit de Massimo Carminati, a écopé pour sa part d'une peine de 19 ans de réclusion, a déclaré la présidente du tribunal, Rosanna Ianniello, en lisant le verdict. Avec les autres prévenus, Massimo Carminati était jugé depuis novembre 2015 pour extorsion, corruption et détournement de fonds publics dans le cadre de ce réseau opérant grâce à la complicité d'entrepreneurs véreux et de politiciens peu scrupuleux de tous bords.

Salvatore Buzzi était de son côté le patron d'une coopérative travaillant pour la municipalité de Rome, médiateur entre le monde politique et celui plus obscur géré par Massimo Carminati.

Assassinat brutal d'un complice

Incarcéré depuis son arrestation fin 2014 tout comme Massimo Carminati, Salvatore Buzzi avait été condamné à 30 ans de prison pour l'assassinat brutal d'un complice l'ayant aidé à écouler des chèques volés, mais il avait été libéré pour bonne conduite au bout de six ans. Le parquet avait requis 26 ans et trois mois de réclusion à son encontre. Le tribunal n'a pas suivi le réquisitoire du parquet et a surtout fait tomber l'accusation d'«association mafieuse» qui aurait aggravé le verdict des deux hommes et d'une vingtaine d'autres accusés. (ats/nxp)