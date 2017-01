Manifestation à la gloire de Kim Jong-un

«Longue vie au camarade Kim Jong-un!», clamaient les manifestants rassemblés par un froid polaire place Kim Il-sung, à Pyongyang, où les rassemblements sont toujours étroitement contrôlés par les autorités.

«Accélérons la marche victorieuse du socialisme», pouvait-on lire sur une banderole. Kim Jong-un, héritier d'une dynastie qui règne d'une main de fer sur la Corée du Nord depuis les années 1950, a célébré dimanche la nouvelle année par un discours d'une demi-heure largement consacré aux programmes balistiques de son pays.

Il a affirmé que son pays en était «aux dernières étapes» avant un tir de missile intercontinental susceptible de toucher le territoire continental américain. «La population doit considérer l'allocution du Nouvel An de Kim Jong-un comme un leitmotiv pour la vie et la lutte», a déclaré un responsable nord-coréen pendant la manifestation de jeudi, selon KCNA.

Pyongyang s'est attiré une vive réponse du président élu américain Donald Trump qui a affirmé lundi soir, via Twitter, que jamais un missile nord-coréen n'atteindrait le sol des Etats-Unis.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!