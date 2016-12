Manille a été frappé par un puissant typhon

Au moins quatre personnes ont été tuées lundi aux Philippines, où le puissant typhon Nock-Ten a frappé l'archipel le jour de Noël mais épargné la capitale. Huit personnes étaient portées disparues en raison du naufrage d'un ferry.

La tempête a touché terre dimanche au niveau de la province de Catanduanes (est). Elle devrait évoluer sur une trajectoire nord-ouest, accompagnée de vents soufflant à 235 km/h, selon l'agence météorologique philippine.

Un couple a péri dans une inondation et un homme âgé a été tué par l'effondrement d'un mur, a annoncé à la télévision locale Al Bichara, gouverneur de la province d'Albay (est), une des zones les plus sinistrées. Une personne est morte par électrocution dans la province de Quezon (est), selon la police.

Un ferry qui était ancré dans la province côtière de Batangas a sombré lundi et huit membres d'équipage étaient portés disparus, selon les garde-côtes.

Près de 400'000 évacués

Plus de 383'000 personnes ont été évacuées de leurs foyers par mesure de précaution, et 80 vols intérieurs et internationaux ont été annulés, ont indiqué lundi les autorités. Des millions de foyers ont été privés de courant.

Ce typhon très tardif pour la saison a grandement contrarié les célébrations de Noël dans un archipel où 80% de la population est catholique.

Nock-Ten semblait diminuer d'intensité lundi après-midi. Il progressait à 180 km/h vers la mer de Chine méridionale, épargnant ainsi Manille, selon le responsable de la météo, Gener Quitlong.

La métropole de 13 millions d'habitants était anormalement calme pour un lendemain de Noël, la plupart des habitants se terrant chez eux. Les services de la protection civile avaient annoncé auparavant que la capitale risquait d'être frappée par des «précipitations intenses, des crues soudaines et des vents soutenus».

Sous les eaux

Les garde-côtes ont interdit l'accès aux plages au sud de Manille pour la journée de lundi. Les autorités ont demandé aux habitants des bidonvilles proches de la mer d'évacuer.

La région de Bicol (est) a été la plus durement frappée dimanche. Cette zone pauvre et essentiellement agricole où vivent 5,5 millions de personnes est souvent la première touchée par la vingtaine de typhons qui affligent l'archipel chaque année.

Lundi, de nombreuses rues de Ligao, une localité de Bicol, étaient encore sous les eaux, la décrue laissant l'intérieur des maisons maculé de boue.

En temps normal, des millions de Philippins voyagent chaque année à l'intérieur du pays pour aller passer les fêtes en famille. Il est rare que des typhons surviennent, car ils frappent généralement l'archipel entre juin et octobre.

Les scientifiques estiment que la violence des tempêtes de ces dernières années est imputable au changement climatique.

(ats/nxp)