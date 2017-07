Mariage sous les injures pour la fille d'un ministre

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent Maria Victoria Barros, députée régionale de l'Etat de Parana et fille du ministre brésilien de la Santé Ricardo Barros, quitter l'église de Curitiba, au sud du pays, vendredi, sous la protection de policiers et de gardes de sécurité. Ceux-ci ont brandi des parapluies pour la protéger des œufs et des autres objets projetés par les manifestants.

La mariée s'est ensuite engouffrée dans une camionnette qui s'est frayée un chemin parmi la foule, escortée par la police, sous les bordées d'injures.

«Le prix de la démocratie»

Dans un communiqué, la famille Barrios a toutefois affirmé que «tout s'est déroulé normalement». La manifestation a juste empêché les mariés de se déplacer à pied entre l'église et la salle de réception toute proche. «Nous déplorons les agressions physiques et verbales subies par certains invités, mais c'est le prix de la démocratie», ajoute le communiqué.

La famille a indiqué que la manifestation s'était déroulée à l'appel de partis et syndicats de gauche hostiles à la mère de la mariée, Cida Borghetti. La vice-gouverneur de l'Etat de Parana aspire au poste de gouverneur.

Le Brésil est plongé depuis plus d'un an dans une grave crise politique qui s'est soldée par la destitution de la présidente de gauche Dilma Roussef, la condamnation à neuf ans et six mois de prison de son prédécesseur Luis Inacio Lula da Silva et par la menace d'un procès pour corruption contre l'actuel président Michel Temer. (ats/nxp)