Marine Le Pen accueillie par des jets d’œufs

Présidentielle La stratégie agressive de la candidate du FN n'a pas convaincu les internautes, qui lui reprochent d'avoir tiré le débat télévisé vers le bas. Plus...

Présidentielle française Selon un sondage auprès d'un échantillon de téléspectateurs interrogés à l'issue du début, Emmanuel Macron a été jugé plus convaincant que Marine Le Pen. Plus...

Présidentielle française Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont affrontés mercredi soir dans un débat tendu, virulent et parfois inaudible. Plus...