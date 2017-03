Marine Le Pen est toujours donnée gagnante

Marine Le Pen reste en tête des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle avec 27%, devant Emmanuel Macron. Ce dernier grimpe à 24%, alors que François Fillon se retrouve à 19%, selon un sondage Elabe pour les Echos et Radio Classique publié jeudi.

Selon cette enquête réalisée du 28 février au 1er mars, Marine Le Pen recueillerait 27% des voix (-1 par rapport à la précédente vague réalisée du 18 au 20 février), devant Emmanuel Macron (24%, 5,5%) et François Fillon (19%, -2).

Le candidat socialiste Benoît Hamon est à égalité avec celui de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, à 13%, soit une baisse de 0,5 point en une semaine.

Le Pen battue au 2e tour

Au second tour, Marine Le Pen serait battue par Emmanuel Macron et François Fillon. Le candidat d'«En Marche !» s'imposerait avec 62% (38% pour la dirigeante d'extrême droite) et le candidat de la droite et du centre avec 58% (contre 42%).

L'enquête a été réalisée sur internet auprès d'un échantillon de 1591 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, d'où a été extrait un sous-échantillon de 1507 personnes. (ats/nxp)