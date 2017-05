Marine Le Pen ne se sent «pas du tout» visée

Mercredi soir, lors du débat télévisé, Marine Le Pen avait glissé: «J'espère que l'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas...». Emmanuel Macron, ancien banquier dont le faible patrimoine avait suscité des questions, avait aussitôt dénoncé à l'antenne «de la diffamation».

Interrogée vendredi matin par RTL sur le fait de savoir si elle regrettait ou pas ses propos, la dirigeante d'extrême droite clame que non. Pour elle, cela n'était pas «une insinuation mais une question». Même si quand on se repasse le ralenti, on peut en douter... Marine Le Pen affirme également ne «pas du tout» se sentir visée par la plainte déposée par son adversaire jeudi. «Si c'était le cas il aurait porté plainte contre moi».

Compte offshore : Le Pen ne se "sent pas visée" par la plainte de Macron #RTLMatin > https://t.co/xgVG09dcv2 pic.twitter.com/hodICFANGE — RTL France (@RTLFrance) 5 mai 2017

Emmanuel Macron a déposé plainte contre X pour «propagation de fausse nouvelle». «Nous n'hésiterons pas à poursuivre en diffamation quiconque reprendra cette fausse information», a ajouté son entourage. Selon une source proche du dossier, la plainte vise «des éléments qui circulaient mercredi soir sur internet» sur une prétendue évasion fiscale aux Bahamas.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête après cette plainte, a-t-on appris de source judiciaire. (jsa/ats/nxp)