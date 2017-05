Marion Maréchal-Le Pen quitterait le navire

Après la défaite de sa tante au second tour de l’élection présidentielle, Marion Maréchal-Le Pen aurait envie de claquer la porte de la politique. Selon des informations du Figaro et du Monde, la députée du Vaucluse s’apprêterait à annoncer son intention de ne pas briguer un nouveau mandat aux législatives et de quitter la présidence du FN en région Paca.

A 27 ans, la petite-fille de Jean-Marie Le Pen aurait évoqué des raisons personnelles pour justifier sa décision. Selon les médias français, Marion Maréchal-Le Pen n’avait jamais caché souhaiter faire autre chose que de la politique. «Cela faisait un moment qu’elle m’en parlait, rapporte une responsable frontiste au Monde, ça me fait beaucoup de peine. Mais si elle veut le faire, c’est maintenant».

Marion Maréchal-Le Pen devrait donc tirer sa révérence au moment où sa tante, Marine, a annoncé une «transformation profonde» du FN à venir. (nxp)