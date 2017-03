McDo sert un «McLézard» à une Indienne

Après le «McMaharaja», le «McLézard»? McDonald's menait vendredi l'enquête après la diffusion de la photo d'un lézard mort dans des frites servies à une cliente en Inde, une affaire embarrassante pour le géant de la restauration.

Kolkata resident Priyanka Moitra says that she found a lizard in her McDonald's food on Tuesday, 28th February. FIR lodged with police pic.twitter.com/C8fyvOHssg