Même au Super Bowl, Trump l’emporte encore

Les New England Patriots ont donné des cauchemars aux anti-Trump en remportant leur 5e Super Bowl dimanche à Houston. Dans des Etats-Unis profondément divisés entre fans et détracteurs du nouveau président, le sacre historique de l’équipe de Boston face aux Atlanta Falcons dans la finale du championnat de football américain a évoqué pour une partie des Américains le souvenir de l’élection présidentielle du 8 novembre gagnée par Donald Trump. A quinze minutes de la fin du match, les Falcons menaient 28 à 9 et le titre leur semblait promis de la même manière que la Maison-Blanche semblait promise à Hillary Clinton. Mais l’équipe d’Atlanta s’est fait rejoindre à moins d’une minute du terme de la partie avant de plier dans les prolongations, faisant dire au comédien progressiste Bill Maher sur Twitter: «C’est l’histoire qui se répète pour Hillary.

Tom Brady, l'ami du président

Pour les anti-Trump, les New England Patriots symbolisaient l’Amérique du républicain. La raison: Tom Brady, la star de l’équipe, a des liens d’amitié avec le président des Etats-Unis. Lors d’un meeting organisé la veille de l’élection présidentielle dans le New Hampshire, ce dernier avait lu une lettre de soutien écrite par Bill Belichick, le coach des Patriots. Et Robert Kraft, le propriétaire de l’équipe, est aussi un ami de Donald Trump. Le président avait d’ailleurs prédit une victoire des Patriots de 8 points.

Sean Spicer est aussi un fan des Patriots. Le porte-parole de la Maison-Blanche qui assistait au match avec le vice-président Mike Pence à Houston a fait l’objet d’une pluie de plaisanteries sur Twitter lorsque les Atlanta Falcons menaient au score. Et Mike Pence s’est fait siffler quand son image a été diffusée sur les écrans du stade.

A l’extérieur de l’enceinte, des centaines de manifestants ont protesté contre Donald Trump et ont été applaudis par des supporters des Atlanta Falcons, selon les médias américains. La veille du match, Arthur Blank, le propriétaire des Falcons, avait critiqué dans les colonnes de USA Today la volonté de Donald Trump de construire un mur à la frontière avec le Mexique: «Je veux continuer à soutenir les gens qui cherchent des réponses inclusives et ne construisent pas de murs physiques, émotionnels ou rhétoriques.»

Résistance publicitaire

Même les spots publicitaires, une tradition du Super Bowl, ont pris une tournure politique cette année. Audi a notamment réclamé l’égalité salariale entre hommes et femmes. Et la marque de bière Budweiser a raconté l’immigration de l’un de ses fondateurs, Adolphus Busch, depuis d’Allemagne au XIXe siècle.

A la fin du match, Donald Trump a qualifié sur Twitter Tom Brady, Bill Belichick et Robert Kraft de «gagnants sur toute la ligne». Le président des Etats-Unis s’est néanmoins fait désavouer par l’un des joueurs noirs des Patriots. Martellus Bennett a annoncé qu’il boycotterait la visite de son équipe à la Maison-Blanche. «Si vous décidez de déménager dans l’espace après l’élection de ce soir, j’aurais peut-être de la place dans mon vaisseau», avait-il écrit le 8 novembre sur Instagram, avant d’ajouter l’un des slogans de Hillary Clinton: «I’m with her» (Je suis avec elle).

(24 heures)