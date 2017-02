Mexico ne renégociera pas en cas de taxes US

Le Mexique se retirera des négociations sur l'Accord de libre échange nord-américain (Aléna) si le président américain Donald Trump veut imposer des taxes aux produits mexicains, a déclaré le ministre de l'Economie mexicain.

«S'ils disent 'On va imposer des taxes de 20% sur les voitures' (produites au Mexique), je me lève aussitôt de la table», a indiqué Ildefonso Guajardo, selon des informations publiées lundi par Bloomberg. «Au revoir», a-t-il ajouté lors de cette interview. Avec cette déclaration, le Mexique semble élever encore un peu plus le ton avant une possible renégociation de l'Aléna.

L'accord, qui rassemble depuis 1994 les Etats-Unis, le Canada et le Mexique dans une vaste zone de libre-échange, a fait l'objet de vives critiques de la part de Donald Trump, qui l'a qualifié de «désastre» pour son pays, considérant qu'il sert uniquement les intérêts mexicains.

Des taxes pour financer le mur

Donald Trump a également laissé entendre qu'il pourrait imposer des barrières douanières aux produits mexicains pour financer la construction du mur à la frontière qu'il veut faire payer par son voisin du Sud.

Le ministre mexicain des Affaires étrangères Luis Videgaray a affirmé vendredi que si ces menaces de Donald Trump se concrétisaient, le Mexique taxerait «probablement» en retour plusieurs produits américains.

Les échanges commerciaux entre le Mexique et les Etats-Unis se montent à quelque 530 milliards de dollars annuellement. Environ 80% des produits mexicains prennent le chemin des Etats-Unis.

Pour Donald Trump, le déficit de 60 milliards de dollars qu'enregistrent annuellement les Etats-Unis avec le Mexique est la preuve que l'Alena est un mauvais accord. (AFP/nxp)