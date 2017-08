Mike Pence dénonce la «pression russe»

Tillerson: les relations avec Moscou «peuvent encore se détériorer»

Les relations entre les Etats-Unis et la Russie sont au plus bas et «peuvent encore se détériorer», a prévenu mardi le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson, qui rencontrera cette semaine son homologue russe Sergueï Lavrov. Les liens avec Moscou «continuent d'être considérablement tendus», a-t-il dit.