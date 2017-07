Moins d'attentats en 2016, malgré 25'000 morts

Selon les données rassemblées par l'université du Maryland pour le département d'Etat, il y a eu 11'072 attentats l'an dernier qui ont fait plus de 25'600 morts. Parmi ces morts, 6700 sont les auteurs des attaques.

Le nombre d'attentats représente un recul de 9% par rapport à 2015 et celui des victimes une baisse de 13%, a précisé le département d'Etat. L'organisation Etat islamique a été le groupe le plus meurtrier en 2016. Il a causé 69% de morts en plus que l'année précédente et a revendiqué plus de 20% des attaques perpétrées en Irak.

Les attentats recensés se sont déroulés dans 104 pays. Cinq Etats concentrent la majeure partie des attentats : l'Irak, l'Afghanistan, l'Inde, le Pakistan et les Philippines. Près de 75% des victimes sont mortes en Irak, en Afghanistan, en Syrie, au Nigeria et au Pakistan. En 2015, 11'174 attentats avaient été répertoriés dans le monde, ce qui représentait une baisse de 13% par rapport à 2014 et 28'300 victimes avaient été recensées, soit 14% de moins qu'en 2014. (ats/nxp)