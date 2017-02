Montée en puissance des leaders autoritaires

Donald Trump, le big boss de la première puissance militaire de la planète, pose volontiers devant la «Trump Tower», un symbole plutôt évident de sa puissance économique. A la tête du pays le plus vaste, Vladimir Poutine, en chef viril, préfère s’afficher torse nu et l’arme au poing. Xi Jinping, maître absolu de l’Etat le plus peuplé du monde, montre tantôt sa force, tantôt son demi-sourire débonnaire. Narendra Modi, nationaliste hindou sans états d’âme, dirige d’une main de fer la démocratie comptant le plus de citoyens. Recep Tayyip Erdogan, le nouveau père de la nation turque, a fait édifier un palais colossal, en fier descendant de l’Empire ottoman. Le président philippin Rodrigo Duterte, le justicier sans cœur, appelle au meurtre et vante ses crimes…

Ils pullulent, les leaders autoritaires! Que ce soit en démocratie ou non, les gouvernants à poigne sont à la mode. Sûrs de leur supériorité, ils promettent de redonner à la nation sa grandeur passée et se posent en défenseurs uniques du peuple face aux «élites corrompues». Ils dirigent leur pays sans ménagement, attaquent les «traîtres» de la presse et des partis d’opposition et font de la diplomatie en tête à tête, entre hommes forts, méprisant la mollesse des instances multilatérales et opérant sans égard pour le droit international. Mais qui sont-ils et qu’est-ce qui les a propulsés au pouvoir?

Démocraties en repli

C’est bien sûr l’arrivée au pouvoir de Donald Trump aux Etats-Unis qui frappe le plus. Voici un homme qui a remporté l’élection en tenant des propos misogynes, en traitant les Mexicains de violeurs et les musulmans de terroristes, en flirtant ouvertement avec l’extrême droite raciste, en insultant ses rivaux républicains et son adversaire démocrate, en affichant son mépris à l’égard des services de renseignement, de la justice fédérale et de l’administration en général, mais aussi en accusant les médias d’écrire des mensonges à son sujet… tout en faisant circuler lui-même les contre-vérités les plus grotesques. Son style autoritaire, son franc-parler et ses «solutions» peu orthodoxes ont ravi un électorat lassé des élites politiques acquises à la mondialisation. En particulier un électorat blanc qui se sait bientôt minoritaire.

Mais la tentation autoritaire n’a pas seulement sévi aux Etats-Unis. Aux Philippines, Rodrigo Duterte a été élu à la présidence l’été dernier malgré (ou à cause de) ses appels à tuer le plus possible de trafiquants de drogue. Il s’est même vanté d’avoir lui-même jeté un criminel d’un hélicoptère en plein vol. Il se place clairement au-dessus des lois. A peine moins brutal, le premier ministre indien Narendra Modi verse peu de larmes lorsque des concitoyens musulmans sont victimes d’attaques. Et il accuse ses opposants politiques d’être de mèche avec le Pakistan, à la fois voisin et ennemi.

En Europe, la Hongrie, par exemple, est gouvernée depuis 2010 par Viktor Orban, qui a mis au pas la justice et réprime les médias d’opposition. Il a aussi fait construire un mur à la frontière pour barrer la route aux réfugiés, au mépris du droit d’asile. La crise migratoire a fait fructifier l’extrême droite un peu partout. Verra-t-on bientôt la France prendre elle aussi la pente de l’autoritarisme en élisant Marin Le Pen?

Vent de «démocrature»

Certaines démocraties deviennent progressivement des vitrines dissimulant un régime autocratique frisant parfois la dictature. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan a obtenu le 21 janvier une modification de la Constitution pour instaurer un système présidentiel fort et lui permettant de se maintenir au pouvoir jusqu’en 2029. Cela fera l’objet d’un référendum au printemps, que ce leader très populaire pourrait remporter. Or, suite au coup d’Etat manqué de juillet, il a lancé une gigantesque purge dans l’administration, donnant lieu a d’innombrables procès qui le débarrassent de ses opposants.

Dans la Russie de Vladimir Poutine, le processus est plus abouti: les partis d’opposition sont déjà virtuellement inexistants et les médias critiques font face à d’incessantes menaces et entraves. Cela dit, il ne fait aucun doute que ce président viril reste ultrapopulaire. Autre exemple: l’Egypte d’Abdel Fattah al-Sissi, au nom de la préservation de la démocratie, a mis derrière les barreaux d’innombrables opposants, surtout des Frères musulmans mais aussi des jeunes du Printemps arabe. La répression est plus forte que du temps de l’ancien raïs, Hosni Moubarak, renversé en 2011.

Totalitarisme personnalisé

Autoritaire, la Chine l’était déjà. Mais la République populaire n’a jamais eu de leader aussi puissant que Xi Jinping depuis Deng Xiaoping… ou peut-être même depuis Mao Tsé-toung. Depuis l’automne dernier, le président concentre pratiquement tous les pouvoirs. Sa popularité est entretenue par sa campagne de lutte contre la corruption, qui lui a également permis de briser ses rivaux.

Enfants de la crise

Pourquoi ce bourgeonnement autoritariste? Qu’est-ce qui rend les populations favorables à un leader fort? Nombre d’observateurs notent des similarités entre la situation présente, résultat de la crise financière mondiale de 2008, et les conséquences de la Grande dépression des années 1930: émergence d’hommes forts dans un contexte d’incertitude économique et de peur face à la montée (ou au risque) de conflits internationaux. La Syrie et ses réfugiés, l’Ukraine aux marches de l’Europe, la souveraineté disputée en mer de Chine du Sud… Les sociétés semblent aussi déstabilisées dans leur identité. Aux Etats-Unis, les électeurs blancs savent qu’ils ne seront bientôt plus majoritaires. Sur le Vieux-Continent, il y a tension entre identité nationale et citoyenneté européenne. La Turquie, elle, tangue entre deux mondes…

Pour ne rien arranger, les garde-fous sont en panne. Comme la presse en crise, par exemple, qui peine de plus en plus à financer un véritable journalisme d’investigation.

(24 heures)