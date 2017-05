Moon Jae-in investi comme président

Fort de 41,08% des voix, Moon Jae-In, ancien avocat spécialisé dans la défense des droits de l'Homme, est devenu mercredi matin le nouveau président de la Corée du Sud, une fois sa victoire confirmée par la Commission électorale. Il remplace Park Geun-Hye, président destitué.

La Commission électorale sud-coréenne a confirmé que le candidat du centre gauche Moon Jae-In (Parti démocrate de Corée) a remporté 13,42 millions de voix, devant son principal rival conservateur Hong Joon-Pyo (24,03% soit 7,85 millions de voix), rapporte l'agence Yonhap. Le démocrate rompt avec neuf années de gouvernement conservateur et son mandat court pour cinq ans.

Un taux de participation au plus haut

«Je jure solennellement devant le peuple d'exécuter loyalement les devoirs du président», a déclaré devant l'Assemblée nationale à Séoul l'ancien avocat issu du Parti démocratique (centre gauche), formellement investi.

Mardi, 33 millions d'électeurs sud-coréens étaient appelés prématurément aux urnes (sept mois) après la destitution de la présidente Park Geun-Hye, éclaboussée par un scandale de corruption et de trafic d'influence impliquant sa plus proche confidente et diverses entreprises, dont Samsung. Le taux de participation a été le plus élevé en 20 ans pour une élection présidentielle.

«Je serai un président d'union»

En reconnaissant sa victoire, Moon Jae-In a promis de rétablir «la justice, le principe, le peuple qui gagne (contre le pouvoir) et un pays où le bon sens prévaut», cite l'agence Yonhap. «Je tendrai la main vers les gens qui ne m'ont pas soutenu afin que nous avancions tous ensemble vers une nouvelle République de Corée. (...) Je serai un président d'union qui servira les gens qui ne m'ont pas accordé leur soutien», a-t-il assuré.

Outre la composition de son gouvernement et l'approbation de son Premier ministre par l'Assemblée nationale, Moon Jae-In devra s'atteler à apaiser le climat social et politique après les tumultes causés par ce scandale de corruption. Le 19e président devra également répondre à l'inquiétude des Sud-Coréens au sujet de la trajectoire économique de leur pays face au coût de la vie, à l'augmentation du chômage et au ralentissement de la croissance.

Le nouveau président s'est surtout distingué en promettant un changement de ton face au frère ennemi de Pyongyang et à l'allié traditionnel, Washington. Et ce, alors que les tensions ont repris de plus belle dans la péninsule au sujet du programme nucléaire et balistique du régime nord-coréen.

En pleine escalade avec la Corée du Nord

Deux essais nucléaires ont été menés depuis 2016 par la Corée du Nord, ainsi que de multiples tirs de missiles, donnant lieu à l'installation du bouclier anti-missiles THAAD par les Etats-Unis en Corée du Sud. Dans ce contexte d'escalade, Moon Jae-in est en faveur d'une reprise de dialogue avec la Corée du Nord et d'une prise de distance avec les Etats-Unis.

La Maison Blanche a félicité le président élu et souhaité au peuple sud-coréen une «transition politique pacifique et démocratique», dans un bref communiqué émanant du porte-parole de l'exécutif Sean Spicer, et non du président américain Donald Trump lui-même.

Le Japon a également salué la nomination du nouveau président, Shinzo Abe affirmant souhaiter tisser des liens avec Moon Jae-In. «Le Japon et la Corée du Sud font face à des défis communs en Asie du Sud-est, dont celui de la Corée du Nord. Je pense que notre coopération peut contribuer à la paix et la prospérité dans la région», a réagi le Premier ministre japonais.

Pour la première fois, un média proche de la Corée du Nord, le Chosun Sinbo, a évoqué les élections en Corée du Sud. Le journal, basé au Japon, a annoncé la victoire de Moon Jae-In mais l'agence de presse publique de la Corée du Nord n'en a pas fait mention. (ats/nxp)