Moscou, Téhéran et Ankara lancent leur plan pour la Syrie

Un cessez-le-feu, à partir de minuit jeudi soir, suivi de négociations de paix auquel adhèreraient le régime syrien et «les principaux groupes rebelles». C’est le plan que Vladimir Poutine a sorti de son chapeau jeudi, fruit de longues tractations, a-t-il dit. «Un événement s’est passé il y a quelques heures. Non seulement nous l’avons attendu depuis longtemps, mais aussi nous avons beaucoup travaillé pour nous en approcher», a déclaré le président russe.

Les initiateurs de ce plan sont les fidèles alliés de Bachar el-Assad, la Russie et l’Iran, ainsi que la Turquie, soutien de l’opposition à Bachar el-Assad. Une Turquie que l’on a vue ces derniers mois devenir l’interlocuteur privilégié de Moscou dans la négociation sur la Syrie, alors que les Occidentaux s’effacent. C’est d’ailleurs en Turquie qu’ont eu lieu, ces dernières semaines, plusieurs rencontres entre les Russes et des représentants de groupes rebelles.

Qui a signé?

La portée du cessez-le-feu, s’il est respecté, reste bien sûr très relative, puisque ni le groupe Etat islamique, ni les djihadistes de l’ancien Front al-Nosra (ex-branche d’Al-Qaida) n’entrent en matière dans la négociation. Mais selon Moscou, sept groupes rebelles ont signé l’accord avec Damas, dont le puissant Ahrar al-Cham. Cette brigade armée compterait quelque 62 000 rebelles, selon les chiffres avancés par l’Agence France Presse, et est essentiellement implantée dans la province d’Idleb, au nord-ouest de la Syrie. C’est d’ailleurs dans cette province que s’est repliée la majorité des combattants chassés d’Alep il y a quelques jours. La trêve est aussi soutenue par la Coalition nationale syrienne, la principale formation de l’opposition en exil.

Formellement, trois documents ont été signés: un premier entre le gouvernement syrien et l’opposition armée sur un cessez-le-feu sur l’ensemble du territoire syrien. Un deuxième sur la mise en place de mesures visant à contrôler le respect de la trêve. Le troisième est une déclaration sur la volonté des parties au conflit de lancer des négociations de paix sur le règlement syrien.

Sur ce point aussi, il y a déplacement sur la carte de la diplomatie internationale. C’est à Astana, la capitale du Kazakhstan, que se tiendront, probablement en janvier, des négociations destinées à relancer les pourparlers de paix, sous l’égide des Russes, des Iraniens et des Turcs.

Astana avant Genève

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, a précisé que la rencontre d’Astana «n’était pas une alternative à Genève» mais «une étape complémentaire». Il n’empêche, alors que les négociations intersyriennes sous l’égide de l’ONU doivent reprendre le 8 février à Genève, le jeu diplomatique semble plus que jamais se recentrer sur Moscou. Autour de la table d’Astana, les Occidentaux font figure de grands absents.

Après quelques cessez-le-feu vite rompus ces derniers mois, reste à savoir si la trêve annoncée sera respectée. A Alep-Est, la coopération russo-turque avait en tout cas fini par permettre l’évacuation de milliers de personnes des quartiers rebelles. Jeudi après-midi, des frappes, attribuées à l’armée syrienne par l’Observatoire syrien des droits de l’homme, ont tué sept civils dont trois enfants dans la Goutha orientale, près de Damas. Juste avant l’heure de la trêve.

Au fait, quel avenir Vladimir Poutine envisage-t-il pour la Syrie? Selon des sources citées par l’agence Reuters, le maître du Kremlin aurait déjà ébauché un projet et décroché le soutien de la Turquie et de l’Iran.

Il s’agirait de diviser le pays en zones d’influence de ces trois puissances étrangères tout en maintenant Bachar el-Assad au pouvoir jusqu’à la prochaine élection présidentielle. Ses prérogatives seraient réduites et il ne pourrait pas briguer sa succession. Un autre alaouite prendrait la tête d’un Etat devenu fédéral, permettant un degré d’autonomie régionale.

Ce plan, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de Russie, de Turquie et d’Iran en auraient discuté le 20 décembre à Moscou, peu après la reprise d’Alep par les forces pro-Assad. Et c’est ce même scénario qui devrait servir de base aux pourparlers syriens prévus à la mi-janvier à Astana, capitale du Kazakhstan, pays allié de la Russie.

Si le cessez-le-feu national se maintient et si les pourparlers avancent, des pays du Golfe pourraient être invités, avant les Etats-Unis de Donald Trump (qui entre en fonction le 20 janvier). Puis l’Union européenne, dans un troisième temps, pour financer la reconstruction en Syrie.

Moscou aurait convaincu Ankara de ne plus exiger le départ immédiat d’Assad en échange du contrôle sur une zone tampon au nord de la Syrie. Histoire d’empêcher l’éclosion à sa frontière d’un Etat kurde lié au PKK «terroriste» de Turquie. Ce serait aussi une zone de repli pour les rebelles syriens financés et armés par l’administration Erdogan. Enfin, le développement de camps dans cette région permettrait à la Turquie d’y renvoyer de nombreux réfugiés syriens.

L’Iran, de son côté, serait satisfait de voir son fidèle allié Bachar el-Assad maintenu au pouvoir, puis remplacé par un autre alaouite (secte issue du chiisme). La reprise d’Alep a recréé le «corridor terrestre» entre Téhéran et Beyrouth (à travers Irak et Syrie), permettant au régime des mollahs de convoyer des armes à la milice chiite du Hezbollah libanais, sans avoir à traverser le désert sous contrôle sunnite.

Quant à la Russie de Poutine, nouveau maître du jeu au Proche-Orient, elle éviterait de s’embourber dans cette guerre, conserverait sa base navale à Tartous et son alliance avec Damas. Bachar el-Assad partirait sans perdre la face et avec des garanties de protection pour les siens. Bref, il ne resterait plus qu’à convaincre les rebelles syriens. Pas une mince affaire.

Le pays serait divisé en trois zones

Le pays serait divisé en trois zones d’influence

(24 heures)